Traumhaus meldet den Verkauf aller Wohneinheiten des 1. Bauabschnitts in Hattersheim

Der Bauabschnitt umfasst 13 Reihenhäuser mit einem Umsatzvolumen von rund 7,5 Mio. EUR. Die Nachfrage nach den Häusern ist erfreulich groß, so dass auch mit einem zügigen Verkauf der Wohneinheiten des 2. Bauabschnitts, der aus 22 Häusern besteht, gerechnet werden kann. Insgesamt besteht das Projekt aus 5 separaten Bauabschnitten.

„Wir gehen davon aus, dass das tiefste Tal der Absatzkrise im Wohnungsbau, die abrupt im Herbst letzten Jahres begonnen hat, nun – wenn auch auf niedrigem Niveau – durchschritten ist. Dennoch bleibt der Markt angespannt, der deutlich langsamere Abverkauf zwingt uns in Projektentwicklung und Bau zu mehr Vorfinanzierung, was die Liquidität erheblich stärker als vor der Krise und dauerhaft belastet, aber zur Sicherung der geplanten Umsätze erforderlich ist“,so Otfried Sinner, Vorstandsvorsitzender der Traumhaus AG.

In Hattersheim werden alle Wohneinheiten an ein Fernwärmenetzangeschlossen, das die Abwärme von mehreren großen Rechenanlagen in der direkten Umgebung nutzt.

„Dieses innovative Projekt profitiert von unserem neuen Baukompetenzzentrum in Kruft, in welchem wir Mauerwerkswände für den modularen und seriellen Massivbau schnell, kostengünstig und energieeffizient produzieren“, führt Otfried Sinner weiter aus.(dpa-afxi)