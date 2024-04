IVFP: Die besten privaten Rentenversicherungen 2024

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung (IVFP) hat für sein aktuelles Privatrenten-Rating das Tarifangebot von 44 Versicherungsgesellschaften unter die Lupe genommen. Insgesamt wurden 143 Tarife der Kategorien, Klassik, Klassik Plus, Index- und Fondspolicen mit und ohne Garantien sowie Comfort in den Ratingbereichen Unternehmen, Rendite, Flexibilität und Transparenz und Service auf Stärken und Schwächen abgeklopft.

Das Rentenpaket II wurde Anfang März vorgestellt und wird wohl trotz einiger Kritiken gemäß dem Koalitionsvertrag umgesetzt werden. Die Kritiker halten das Paket noch für unzureichend und fordern weitere Maßnahmen zur Stabilisierung einer generationengerechten Absicherung.

Die Forderungen reichen vom Generationenkapital bis hin zur Sicherung des Rentenniveaus. Eines haben diese Forderungen aber gemein, sie würden den Staat zusätzlich Milliardensummen kosten, die er zurzeit nicht bereit ist zu investieren, betont Prof. Michael Hauer, Geschäftsführer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung.

„Natürlich ist es gut, dass das Thema Altersvorsorge im Koalitionsvertrag verankert wurde und auch, dass die Regierung sich an die Umsetzung hält. Doch eine Reform, die die private Altersvorsorge obsolet machen wird, ist es mit Sicherheit nicht,“ mahnt Hauer.

Garanten der Altersvorsorge

Zwar gebe es einige Möglichkeiten, privat vorzusorgen. Die flexibelste Option sei aber die private Rentenversicherung. „Die private Rentenversicherung zählt weiterhin zu den Garanten in der Altersvorsorge, was sicherlich auch an ihrer Anpassungsfähigkeit liegt,“ so Hauer weiter. Die Versicherer hätten Lösungen, den Bedürfnissen ihrer Kunden in Punkto Kapitalanlage entsprächen.

143 Tarife von 44 Anbietern

Im aktuellen Privatrenten-Rating 2024 untersucht das IVFP zum vierzehnten Mal in Folge die private Rentenversicherung. In diesem Jahr waren es laut IVFP 143 Tarife von 44 Anbietern, die auf bis zu 100 Kriterien hin unter die Lupe genommen wurden.

Eingeteilt haben die Rater des IVFP die Policen in die Kategorien Klassik, Klassik Plus, Indexpolicen, Fondspolicen mit und ohne Garantien sowie Comfort.

Das Gesamtergebnis setzt sich, wie in allen Ratings des Instituts, aus der Summe der vier Teilbereiche Unternehmensqualität (35 %), Rendite (30 %), Flexibilität (25 %) sowie Transparenz und Service (10 %) zusammen. Die Ergebnisse werden mit den Auszeichnungen “Exzellent“, “Sehr Gut“, “Gut“ und so weiter bewertet, sowohl im Gesamtergebnis, als auch in den einzelnen Teilbereichen. Zudem sortiert das IVFP die Versicherer alphabetisch innerhalb der Gesamtnoten.

Die „exzellenten“ und „sehr guten“ Anbieter in den Teilkategorien Klassik, Klassik Plus, Indexpolicen, Fondspolicen mit Garantie und Fondspolicen finden Sie auf den kommenden Seiten.

