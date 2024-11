R+V Versicherung stellt den Vorstand strategisch neu auf

Dragica Mischler, derzeit Vorstandsvorsitzende der ÖRAG-Unternehmensgruppe, wird zum 1. April 2025 Vorständin des neu geschaffenen Ressorts Finanzen & Risikomanagement. Der bisher unter anderem für Finanzen zuständige Vorstand Marc Michallet verantwortet in seinem Ressort künftig neben dem Investment Management die Bereiche Ausland und M&A.

Zudem berief der Aufsichtsrat Holger Nieswandt zum Vorstand der Aktiven Rückversicherung. Der 50-jährige promovierte Ökonom Nieswandt ist seit 20 Jahren bei der leitet bisher den Bereich Research & Development der R+V Re. Er folgt am 12. April 2025 auf Christoph Lamby, der nach 20 Jahren im Vorstand auf eigenen Wunsch in den Ruhestand geht.

Lamby ist seit 2002 bei der R+V Versicherung AG tätig. Er war zunächst Generalbevollmächtigter, bevor er 2004 Vorstandsmitglied mit Verantwortung für die Aktive Rückversicherung wurde. Unter seiner Ägide entwickelte sich die R+V Re zu einem internationalen Top-20-Rückversicherer mit mehr als 3,3 Milliarden Euro Beitragseinnahmen. Seine Karriere begann der promovierte Wirtschaftswissenschaftler Lamby im Gerling-Konzern.

Gesamtriskiomanagement, Controlling und Rechnungswesen

Im künftigen Ressort von Dragica Mischler werden unter anderem das Gesamtrisikomanagement, das derzeit noch in Personalunion von IT-Vorstand Tillmann Lukosch geführt wird, sowie die Bereiche Konzerncontrolling und Rechnungswesen gebündelt. Die 50-jährige Finanzökonomin und Bankkauffrau Mischler ist derzeit Vorstandsvorsitzende der ÖRAG Rechtsschutzversicherungs-AG sowie der Deutsche Assistance Versicherung AG.

Dragica Mischler ist seit rund 20 Jahren in führenden Positionen sowohl in der Finanz- als auch in der Versicherungsbranche tätig. Sie begann ihre Führungslaufbahn beim Talanx-Konzern, bevor sie zur Versicherungskammer Bayern wechselte. Von den 14 Jahren in der Gruppe der Öffentlichen Versicherer war sie fünf Jahre Finanz- und Lebensversicherungsvorständin der Sparkassen-Versicherung Sachsen, bevor sie zur Vorstandsvorsitzenden der ÖRAG-Unternehmensgruppe berufen wurde. Die gebürtige Wiesbadenerin ist keine Unbekannte in der R+V. In den ersten Jahren ihrer Karriere arbeitete sie bereits im R+V Finanz-Team.

Mit der Weichenstellungen will die R+V insbesondere den stark gestiegenen Anforderungen im Risikomanagement, in der Finanz- und Kapitalplanung sowie in der Unternehmenssteuerung Rechnung tragen.