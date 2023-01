Übernahmen: MRH Trowe mit Doppelschlag zum Jahreswechsel

Zum Jahresbeginn 2023 baut MRH Trowe mit der Schmitz Horn Treber Versicherungsmakler Gruppe (SHT Group) aus Solingen/Köln seine Präsenz in der Region West aus. Darüber hinaus soll die Übernahme der Zwicknagel & Partner Unternehmensberater und Versicherungsmakler GmbH aus Karlsruhe das Geschäftsfeld Finance stärken.

SHT ist ein auf das Komposit-Geschäft für Gewerbe- und Industriekunden spezialisierter Versicherungsmakler. Das Maklerhaus wird von den Geschäftsführern Bernd Schmitz, Torsten Horn und Christan Treber geleitet, die auch nach der Transaktion operativ das Kundengeschäft verantworten sollen. MRH Trowe übernimmt sämtliche Geschäftsanteile. Mit den drei Geschäftsführern wechseln weitere 20 Mitarbeiter in die MRH-Trowe-Gruppe.

Zwicknagel & Partner unter der Leitung von Andreas Haak hat den Beratungsfokus auf Kreditversicherungen, Bürgschaften und Factoring. Das Unternehmen wird nach Übernahme von 100 Prozent der Geschäftsanteile rückwirkend zum Jahresbeginn 2023 in die MRH Trowe Credit & Finance GmbH übergehen. Haak zieht sich aus der Geschäftsführung zurück, soll aber weiterhin in der Kundenbetreuung und -akquisition aktiv bleiben. Dirk Dahlheimer ist neuer Geschäftsführer.

„Die neuen Partnerschaften stärken unseren ganzheitlichen Beratungs- und Betreuungsansatz dem strategischen Leitsatz ‚Buy for sense, not for size‘ folgend“, kommentierte Ralph Rockel, Vorstand von MRH Trowe, die Übernahmen. Über den Kaufpreis der Akquisitionen wurde Stillschweigen vereinbart.