Ulrich Müller: „Für die Anlageklasse der Kryptowährungen ist das ein positives Signal“

1. KI als Dauerbrenner an den Börsen

Künstliche Intelligenz und Tools wie ChatGPT sind für Börsen-Experte Ulrich Müller keine vorübergehenden Hype-Themen: „Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, viele Bereiche des Geschäftslebens umzukrempeln. Trotzdem gibt es gute Gründe, dass es auch mit KI weiter „menscheln“ wird – die Technologie kann in Zeiten des Fachkräftemangels die Produktivität steigern und letztlich auch den Kursen auf die Sprünge helfen“, so Müller. Als aussichtsreich hat der Profi-Investor altbekannte Werte identifiziert: „Wer in KI investieren will, sollte nicht ausschließlich auf Smallcaps setzen, sondern etablierte Unternehmen wie nVIDIA, Alphabet, Salesforce oder auch AMD im Depot haben. So gelingen KI-Investments mit vergleichsweise überschaubarem Risiko“, findet Müller.

2. Sind die Börsen aus dem Gröbsten raus?

„Im März konnten die Märkte zwar keine großen Renditen einfahren, der Ausblick ist aber positiv. Indizes wie Nasdaq-100, aber auch S&P 500, befinden sich in aussichtsreichen charttechnischen Situationen. Halten sich die Kurse weiter positiv, sind neuerliche Aufwärtsbewegungen möglich. „Angesichts der weiterhin bestehenden Unsicherheit am Markt müssen Privatanleger aber nichts überstürzen. Wer allerdings bis zum Sommer ein ausgewogenes Depot aufgebaut hat, dürfte von steigenden Notierungen im zweiten Halbjahr profitieren. Dann dürfte die Zinssenkungsfantasie rund um die US-Notenbank Fed die Märkte beflügeln“, glaubt Ulrich Müller.

3. Ersatzwährung mit neuer Dynamik

Marktexperte Ulrich Müller bewertet die jüngsten Kursgewinne von Edelmetallen und Kryptowährungen positiv. „Bereits im März zeigten sich erste Kaufsignale für Gold, wer diese Signale genutzt hat, verbucht heute bereits Gewinne. Auch der Anstieg von Bitcoin und anderen Kryptowährungen ist für Müller positiv: „Wenn Bitcoin steigt, während Banken fallen, zeigt das, dass alternative Währungen am Markt zunehmend als sichere Häfen gelten. Für die Anlageklasse der Kryptowährungen ist das ein positives Signal“, so Börsen-Experte Müller.



Über Ulrich Müller

Ulrich Müller hat fast 30 Jahre Börsenerfahrung und ist Gründer der bekannten Ulrich Müller Wealth Academy in Halstenbek bei Hamburg. Mit Gruppenseminaren und individuellen Coachings zu den Themen Investieren mit Strategie und Mental Coaching werden Teilnehmende dazu ausgebildet, ihr Geld erfolgreich an der Börse zu investieren. Vor der Gründung der UMWA war der studierte Finanzwirt 17 Jahre als Investmentberater tätig, dabei wurden seine Anlageentscheidungen von mehr als 10.000 Investmentberatern übernommen. Über viele Jahre entwickelte er seine eigenen Analyse- und Bewertungssysteme im Bereich Aktien & Optionen, die er nun in seiner Akademie an private Anleger weitergibt. Seit November 2021 ist er zudem Strategiegeber des Investmentfonds „UM Strategy Fund“.