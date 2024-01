Umfrage: Immobilienkrise dauert 2024 an – Talsohle zum Jahresende

Die Immobilienkrise in Deutschland wird nach Einschätzung großer Investoren dieses Jahr weitergehen. In einer Umfrage der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY stimmten 92 Prozent der Befragten der Aussage zu, dass 2024 neuerliche Abwertungen erwartet werden. Eine Bodenbildung ist jedoch in Sicht.