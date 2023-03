Umwelt- und Klimaschutz: Zurich sucht die Planet Heroes 2023

Die Zurich Gruppe Deutschland sucht gemeinsam mit Sportsegler und Klima-Botschafter Boris Herrmann innovative Projekte zur Verbesserung des Umwelt- und Klimaschutzes und lobt zum dritten Mal den „Planet Hero Award“ aus. Bis zum 30. April 2023 können sich Privatpersonen, Schulen, Universitäten und gemeinnützige Organisationen wie Vereine oder Stiftungen über die Webseite www.zurich.de/planethero bewerben. Gesucht werden die besten Ideen und Projekte in den Kategorien Klimaschutz, Biodiversität sowie Ozean- und Gewässerschutz.

Technologieoffenes Denken fördern

Der Planet Hero Award ist eine gemeinsame Initiative mit Weltumsegler und Zurich Nachhaltigkeitsbotschafter Boris Herrmann und wurde 2021 erstmals unter dem Leitgedanken, Verantwortung für die gemeinsame Zukunft zu übernehmen, verliehen. Zurich unterstützt damit vielversprechende, innovative und effektive Umwelt- und Klima-Initiativen und unterstützt diese bei ihren weiteren Entwicklungsschritten. Die besten Projekte werden am 19. Oktober 2023 im Rahmen der Award Verleihung in Köln ausgezeichnet. Die Gewinner-Projekte erhalten je nach Umfang der Initiative einen Förderbetrag in Höhe von bis zu 100.000 Euro, 60.000 Euro oder von 30.000 Euro, die über einen Zeitraum von drei Jahren zur Verfügung gestellt werden.

„Wir haben in den vergangenen zwei Bewerbungsjahren wirklich fantastische Projekte kennengelernt, die durch ihre Innnovationskraft, ihr technologieoffenes Denken und ihre nachweisbare Effektivität auf den Umwelt- und Klimaschutz begeistern. Ich bin sehr gespannt, welchen kreativen Ideen wir in diesem Jahr begegnen und freue mich schon jetzt auf den Austausch mit den Nachhaltigkeitsvisionären von morgen“, so Zurich CEO Dr. Carsten Schildknecht.

In den drei Hauptkategorien gewannen 2022 unter den Aspekten Innovationsgrad und Weiterentwicklungspotenzial das Projekt „ForTomorrow“, das Bildungsprogramm „GemüseAckerdemie“ sowie „Pure Water for Generations“. Zudem wurde im letzten Jahr noch ein Zurich Sonderpreis an das Uni-Projekt „Sonnenwagen Aachen“ verliehen sowie ein Community Preis an „Heroes of the Sea“ vergeben, welcher unabhängig von der Juryentscheidung zum Publikumsliebling gewählt wurde.

Expertenjury wählt Projekte aus

Neben Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland, komplettieren Boris Herrmann, Klimabotschafter von Zurich, Meeresbiologe und Forschungstaucher Robert Marc Lehmann, Dr. Katharina Reuter (Geschäftsführerin BNW Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft), Autorin und Moderatorin Louisa Dellert sowie Dr. Carina Fugger (Zurich Strategieteam), die Jury.

Award ist Bestandteil der Nachhaltigkeitsstrategie

Der Planet Hero Award ist Teil der breit angelegten Nachhaltigkeitsstrategie der Zurich Gruppe Deutschland. Mit dem Ziel, eines der verantwortungsbewusstesten und wirkungsvollsten Unternehmen weltweit zu werden, verfolgt Zurich einen holistischen Ansatz, der die Nachhaltigkeitsziele in alle Geschäftsbereiche und Entscheidungen integriert und auf allen Ebenen organisatorisch verankert. So hat Zurich nach eigenen Angaben bereits im September 2021 ein mehrstufiges Maßnahmenpaket mit ehrgeizigen CO₂-Zielen in allen Geschäftsfeldern verabschiedet.

Zudem hatte sich der Versicherer bereits 2019 als erste Versicherungsgesellschaft zur Einhaltung der UN-Verpflichtung zur Begrenzung des globalen Temperaturanstiegs auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau (UN Global Compact Business Ambition Pledge) verpflichtet. Als einer von acht Versicherern ist Zurich seit Juli 2021 außerdem Gründungsmitglied der Net Zero Insurance Initiative (NZIA).