US-Leitzinsen: Die Fed sitzt in der Falle

Das wichtigste Ereignis dieser Woche, auf das sich alle Augen gerichtet haben, ist vorbei. Nach dem Motto „verdammt, wenn sie es tun, und verdammt, wenn sie es nicht tun“ hat sich die Federal Reserve an ihr Drehbuch gehalten und die Zinssätze um 25 Basispunkte angehoben – das geringere Übel, denke ich.

Eine Anhebung um 50 Basispunkte wäre angesichts der Probleme, die die USA im Bankensektor haben, unsensibel gewesen und hätte die Märkte in Panik versetzt. Nichts zu tun, wäre ein ebenso schädliches Marktereignis gewesen, das signalisiert hätte, dass die Fed das Vertrauen in ihre eigenen Instrumente verloren hat. Die Befürworter eines Zinssatzes von 25 Basispunkten waren also von Anfang an auf der Gewinnerseite.

Die finanziellen Bedingungen haben sich seit dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank vor über einer Woche wahrscheinlich verschärft, die Inflation bleibt hartnäckig, so dass die USA auf eine sehr unwillkommene wirtschaftliche Abwärtsdynamik blicken. Die Bekämpfung der Inflation, wie sie die Fed im letzten Jahr betrieben hat, hat in einigen Bereichen der Wirtschaft unbeabsichtigte Folgen nach sich gezogen, aber in Wirklichkeit sitzen sie in der Falle, weil sie so spät zur Inflationsparty gekommen sind. Der Hinweis darauf, dass weitere Zinserhöhungen von der Wirtschaft verkraftet werden können, ist vielleicht eine optimistische Formulierung, aber das ist klassische Fed-Sprache, die die Verbraucher dort trifft, wo es weh tut, aber gleichzeitig sagt, dass sie es in einem Akt der „harten Liebe“ tun muss.