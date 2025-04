US-Zölle: Wie hoch ist Trumps Schmerztoleranz?

Adam Hetts, Global Head of Multi-Asset, Janus Henderson Investors: „Die horrenden Zölle für jedes einzelne Land schreien nach „Verhandlungstaktik“, was die Märkte auf absehbare Zeit in Atem halten wird. Glücklicherweise bedeutet es, dass es ab jetzt einen beträchtlichen Spielraum für niedrigere Zölle gibt, wenn auch mit einer 10 %-igen Ausgangsbasis. Die Regierung hat gezeigt, dass sie gegenüber Marktschmerzen eine erstaunlich hohe Toleranz hat. Die große Frage lautet: Wie viel Toleranz hat sie im Verlauf der Verhandlungen gegenüber echten Wirtschaftsschäden? Der S&P 500 erholte sich unterdessen nach dem jüngsten guten ADP-Arbeitsmarktbericht und erinnerte daran, dass die Gesamtwirtschaft nach wie vor im Mittelpunkt steht. In dieser Woche werden die ISM-Daten für den Dienstleistungssektor und die Beschäftigtenzahlen außerhalb der Landwirtschaft besonders aufmerksam verfolgt werden, da hier jede nennenswerte Schwäche Rezessionsängste schüren wird.“

Adam Hetts (Foto: Janus Henderson)