Vema: Die Makler-Favoriten in der Privat- und Tierhalterhaftpflicht

Sich gegen Haftpflichtansprüche abzusichern, ist eine der wichtigsten Entscheidungen, die ein Kunde treffen kann. Nicht umsonst raten selbst Verbraucherschützer zum Abschluss einer Privathaftpflichtversicherung. Aufgrund der Gefährdungshaftung sollten Luxustiere, die nicht unter die Deckung der PHV fallen, zudem über eine Tierhalterhaftpflicht versichert werden.

In der jüngsten Qualitätsumfrage befragte die Vema ihre Partner nach deren Favoriten im Bereich der Privathaftpflicht und der Tierhalter-Haftpflicht. Wo stimmen Qualität, Preis und die Leistungsbearbeitung? Wo konnten gute Erfahrungen gesammelt werden? Dabei wurden Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung und der Policierung sowie die Erfahrungen im Leistungsfall und die Erreichbarkeit abgefragt.

Die Top-Platzierungen im Bereich Privathaftpflicht

In der Privathaftpflichtversicherung konnte sich die Haftpflichtkasse mit 21,7 Prozent klar gegenüber der Konkurrenz durchsetzen. Auf den Plätzen zwei und drei landeten – mit deutlichem Abstand – die AIG und die BSG.

Haftpflichtkasse (Vema-Deckungskonzept, 21,70 % der Nennungen) AIG (Vema-Deckungskonzept, 14,12 %) BSG (Vema-Deckungskonzept, 12,74 %)

Die Top-Ten in der Haftpflicht / Quelle: Vema

Die Top-Anbieter in der Tierhalterhaftpflicht

Auch in der Tierhalterhaftpflicht „deklassierte“ die Haftpflichtkasse ihre Mitbewerber. Nahezu jeder vierte Makler sieht den Darmstädter Versicherer als Favoriten in dem Segment. Auch hier konnten sich AIG und BSG auf den Rängen zwei und drei platzieren.

Haftpflichtkasse (24,61 %) AIG (VEMA-Deckungskonzept, 11,21 %) BSG (VEMA-Deckungskonzept, 10,41 %)

Die Top-Ten in der Tierhalter-Haftpflicht/ Quelle: Vema

Die Vema führt in regelmäßigen Abständen Makler-Befragungen zur Produktqualität in verschiedenen Sparten durch. Im Rahmen dieser Qualitätsumfragen werden die Partner gebeten, die drei meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten zu nennen. Mit dieser Begrenzung möchte die Genossenschaft sicherstellen, dass negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht dominieren. Zu bewerten gilt es die Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung sowie die Policierung, und auch nach den Erfahrungen im Leistungsfall und der Erreichbarkeit wird gefragt.