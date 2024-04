Vema: Die Maklerfavoriten in der Sterbegeld- und Risikolebensversicherung

Sterbegeld- und Risikolebensversicherungen sind schwieriges Terrain für den Vertrieb. Die VEMA hat in ihrer jüngsten Abfrage nach den Favoriten der Makler in der Todesfallabsicherung gefragt. Wo stimmen Qualität, Preis und Leistungsbearbeitung. Wo wurden gute Erfahrungen gemacht.

Das Thema Sterbegeld- und Risikolebensversicherungen sind hierzulande vertriebstechnisch eher eine Brache. Das die Produkte bislang nicht zu den Top-Sellern gehören, dürfte eher den Kunden geschuldet sein. Zwar sind die Themen Alter, Tod und Finanzen in vielen Beziehungen längst keine Tabu-Themen mehr. Gleichwohl führt insbesondere die Sterbegeldversicherung in Deutschland ein Nischendasein.

Und auch die Risiko-Lebensversicherung rangiert in der Hitliste der Vertriebsprodukte nicht auf den vorderen Rängen. Laut GDV besitzen gerade einmal 17,2 Prozent aller Haushalte eine Risiko-Lebensversicherung. Das zeigt, dass vertriebtechnisch auch hier noch deutlich Luft nach oben ist.

Vor dem Hintergrund befragt die Vema in ihrer jüngsten Qualitätsumfrage ihre Partner nach deren favorisierten Anbieter im Bereich der Risikolebensversicherung und des Sterbegelds. Wo stimmen Qualität, Preis und die Leistungsbearbeitung? Wo wurden gute Erfahrungen gemacht? Spannend ist, dass ein Anbieter aus Holland bei den speziellen Themen der Risikoabsicherung zum Liebling der Vema-Makler avanciert ist.

Die Favoriten in der Risikolebensversicherung

1. DELA 17,66% 2. Hannoversche 15,52% 3. Allianz 13,84% Quelle: Vema

Auf den Rängen vier bis zehn folgen dann Dialog, Europa, LV 1871, Delta Direkt, die Dortmunder, Ideal und Interrisk.

Die Favoriten in der Sterbegeldversicherung

Auch bei der Sterbegeld-Versicherung konnte sich die Dela gegenüber der Konkurrenz durchsetzen.

1. Dela 24,65% 2. LV 1871 22,30% 3. Ideal 19,25% Quelle: Vema

Auf den weiteren Plätzen folgen dann mit deutlichem Abstand die Allianz, HanseMerkur, Hannoversche, Ergo, Nürnberger, VPV sowie die Direkte Leben.

Die Vema führt in regelmäßigen Abständen Makler-Befragungen zur Produktqualität in verschiedenen Sparten durch. Im Rahmen dieser Qualitätsumfragen werden die Partnerbetriebe der VEMA gebeten, die drei meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten zu nennen. Mit dieser Begrenzung möchte die Genossenschaft sicherstellen, dass negative Einzelerlebnisse mit Versicherern nicht dominieren. Bewertet werden jeweils die Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung sowie die Policierung. Zudem wird nach den Erfahrungen im Leistungsfall und der Erreichbarkeit der Anbieter gefragt.

