Verifort Capital bringt neuen Publikums-AIF

Die Finanzaufsicht BaFin hat grünes Licht für den geschlossenen Publikums-AIF "VC Value Add Plus" des Tübinger Immobilienfonds- und Asset-Managers Verifort Capital gegeben.

Der Alternative Investmentfonds (AIF) wird hauptsächlich in deutschen B- und C-Städten in Büro- und Gewerbeimmobilien investieren, die das Unternehmen mit einem „Manage-to-Green“-Ansatz aufwertet und wieder auf den Markt bringt, teilt Verifort Capital mit. Der Fonds verfolge eine „Value-Add“-Strategie und fokussiere sich in ganz Deutschland auf Immobilien wie Büro-, Handels- oder Logistikgebäude mit signifikantem Wertsteigerungspotenzial.

Ziel des Fonds ist demnach, die Objekte durch Modernisierungs- und Sanierungsmaßnahmen im Wert zu steigern und anschließend gewinnbringend zu veräußern. Eine wichtige Rolle sollen dabei Nachhaltigkeitsaspekte spielen. „Damit Immobilien als Investitionsobjekte attraktiv bleiben, ist Nachhaltigkeit heute unverzichtbar“, erklärt Frank M. Huber, CEO bei Verifort Capital.

Geplant ist eine Laufzeit von rund sechs Jahren. Der Fonds strebt ein Volumen von 37,4 Millionen Euro an. Er richtet sich an Privatanleger mit einer Mindestbeteiligung von 5.000 Euro. Den Vertrieb des neuen AIF wird Verifort Capital in Kürze starten, so die Ankündigung.