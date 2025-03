Verifort Capital kauft weitere Gewerbeimmobilie für zwei Bestandsfonds

Das 2004 errichtete Gebäude verfügt auf fünf Stockwerken über rund 7.220 Quadratmeter Büro- und Hallenfläche und eine Tiefgarage im Untergeschoss, teilt Verifort Capital mit. Aktuell wird das Objekt von mehreren Mietern genutzt, darunter ein Unternehmen aus der Automotive-Branche sowie aus dem Bereich Technische Gebäudeausstattung.

Durch die Lage in einem Gewerbegebiet direkt an der Autobahn A81 biete das Objekt einen attraktiven Gewerbestandort in der wirtschaftsstarken Region Stuttgart. Über das Transaktionsvolumen haben der Verkäufer und Verifort Capital Stillschweigen vereinbart. „Wir sehen sehr gutes Wertsteigerungspotenzial in dieser Immobilie, deshalb ist uns die Ankaufentscheidung hier sehr leichtgefallen“, sagt Frank M. Huber, CEO bei Verifort Capital.

Die Verifort Capital Gruppe ist ein Immobilienfonds- und Asset-Manager mit Spezialisierung auf die Bereiche Gewerbe- und Healthcare-Immobilien. Das Unternehmen investiert über seine Fonds hauptsächlich in Gewerbeimmobilien mit Wertsteigerungspotenzial, die es restrukturiert und anschließend zurück an den Markt bringt.