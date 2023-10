Vermögende Investoren: Bauchgefühl genauso wichtig wie Finanzberatung

Das Fintech Avaloq hat in seiner Anlegerumfrage 2023 erneut das Verhalten von vermögenden Investoren untersucht. Welche Anlageformen am beliebtesten sind.

Bei der Nennung von Anlageklassen, die deutsche Investoren bevorzugen, liegen Aktien und Immobilen mit jeweils 44 Prozent gleichauf vorn. Dabei haben Aktien allerdings aufgeholt (Vorjahr: 39 Prozent) und mmobilien nachgelassen (Vorjahr: 50 Prozent). Einen Zuwachs von 6 Prozentpunkten auf 40 Prozent gab es bei der drittbeliebtesten Anlageform der deutschen Investoren: den Kryptowährungen. Auch Investmentfonds und ETFs sind in der Gunst deutscher Anleger gestiegen: beide auf 36 Prozent. Die Beliebtheit von Investmentfonds ist dabei gegenüber dem Vorjahr am deutlichsten gewachsen, um 15 Prozentpunkte, während ETFs um 8 Prozentpunkte zugelegt haben. Auch Rohstoffe haben an Beliebtheit gewonnen und verzeichnen einen Zuwachs von 9 Prozentpunkten auf 23 Prozent.

Für deutsche Anleger ist die Lektüre von Nachrichten und Artikeln mit Nennungen von 43 Prozent nach wie vor die beliebteste Quelle für ihre Investmentinformationen (Vorjahr: 37 Prozent). Mit einem Plus von 6 Prozentpunkten auf 39 Prozent ist in Deutschland der professionelle Finanzberater inzwischen die zweitwichtigste Informationsquelle. Damit hinkt Deutschland allerdings dem internationalen Durchschnittswert von 53 Prozent deutlich hinterher. Schließlich hat für deutsche Anleger auch noch die Bedeutung des eigenen Bauchgefühls zugenommen. Hörten 2022 nur 29 Prozent darauf, sind es inzwischen 38 Prozent.

Die Umfrage wurde im Februar und März online durchgeführt. Befragt wurden 3.000 Anleger ab 18 Jahren in sechs europäischen und asiatischen Märkten: Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Hongkong, Japan und Singapur (mit 500 Teilnehmern pro Markt).