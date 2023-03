Vorzeitig verlängert: Die Bayerische bleibt bis 2027 Hauptsponsor beim TSV 1860 München

Bereits seit 2016 ist die Bayerische der Hauptsponsor der Münchner Löwen. Die ursprüngliche Vertragslaufzeit bis 2025 wurde nun vorzeitig um zwei Jahre verlängert. Damit bleibt der charakteristische Löwenkopf des Versicherers auch weiterhin auf dem Trikot des Münchner Traditionsvereins erhalten. Beide Partner bekräftigen mit diesem Schritt das große Vertrauen und die feste Überzeugung einer gemeinsamen Zukunftsvision. Die Partnerschaft wurde 2016 durch die Sportmarketingagentur Infront vermittelt und bis heute begleitet.

„Mit der Vertragsverlängerung wollen wir ein klares Zeichen setzen: Auch in herausfordernden Zeiten, wie wir sie immer wieder erleben, zählt vor allem eine beständige Partnerschaft. Deshalb haben wir uns bereits jetzt entschieden, den Vertrag mit 1860 München bis 2027 zu verlängern. Gemeinschaftliches Handeln und Teamgeist haben die Zusammenarbeit in der Vergangenheit geprägt – und so soll es auch weitergehen“, betont Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen.



„Von ganzem Herzen danken wir der Bayerischen für ihre Bereitschaft, uns auch in den kommenden Jahren weiterhin zu unterstützen und somit die Tabellenführung des treuesten Hauptsponsors weiterhin auszubauen“, freut sich Marc-Nicolai Pfeifer nun nach den intensiven Verhandlungen. „Dass unser Hauptsponsor sich frühzeitig und bereits zwei Jahre vor Ablauf des aktuellen Hauptsponsorvertrags für weitere zwei Jahre zu uns bekennt, ist eine sehr positive Botschaft. Dass die Bayerische sich darüber hinaus ligaunabhängig entschlossen hat, das Engagement sogar noch zu erweitern, macht uns stolz und überglücklich. Vielen Dank an Martin Gräfer, Thomas Heigl, Dr. Herbert Schneidemann sowie Joachim Zech mit Team, die dazu beigetragen haben, dies möglich zu machen“, sagt Pfeifer.

Mit der Vertragsverlängerung geht auch eine Erweiterung des Engagements des Versicherers einher. Über Details des Engagements und die mögliche Höhe der weiteren Investments wollte die Bayerische jedoch auch auf Nachfrage keine weiteren Aussagen machen.