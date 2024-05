Warum kleinere Unternehmen über großes Potenzial verfügen

Autor: Peter Kraus, Leiter Small Cap Equities und Portfoliomanager bei Berenberg

Die vergangenen beiden Jahre waren eine schwierige Zeit für Nebenwerte, insbesondere europäische klein- und mittelkapitalisierte Wachstumsunternehmen gerieten massiv unter Druck: Erst die Corona-Pandemie, die weltweit Lieferketten reißen ließ, dann der Inflations- sowie Zinsschock und schließlich der Ausbruch des Ukraine-Kriegs lasteten auf dem Segment. In diesem Umfeld haben Nebenwerte relativ zu Standardwerten den stärksten Kurseinbruch seit Jahrzehnten erlebt.

In der Konsequenz sind die Bewertungen aktuell so niedrig wie in den vergangenen zehn Jahren nicht. Vieles spricht unseren Analysen zufolge aber dafür, dass der Tiefpunkt erreicht sein dürfte. Für Investoren könnten sich daher interessante Einstiegsgelegenheiten eröffnen.

Marktführer in Nischenmärkten

Frühindikatoren deuten derzeit darauf hin, dass sich die Konjunktur auf niedrigem Niveau stabilisiert oder verbessert. Die wirtschaftliche Erholung in einem frühen Stadium ist die Stunde der Nebenwerte. Ihr seit Jahrzehnten zu beobachtender langfristiger Outperformance-Trend ist unserer Meinung nach ungebrochen. Investoren sollten aber beachten: Angesichts der gestiegenen Zinsen ist die Nettoverschuldung heute ein wichtiges Kriterium. Denn Unternehmen mit hohen Verbindlichkeiten, die refinanzieren müssen, haben ein Problem.

Wir legen unseren Fokus auf Qualitätsunternehmen mit hohen Kapitalrenditen und starken Bilanzen, die von strukturellen Wachstumstrends profitieren. Viele dieser Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro sind etablierte globale Marktführer in ihrer jeweiligen Nische. Sie verfügen über hohe Innovationskraft und profitieren von der immer weiter voranschreitenden Digitalisierung, von Veränderungen im Gesundheitswesen oder nachhaltigen Technologien. Das führt nicht selten zu mittelfristigen Wachstumsraten von 15 Prozent oder mehr.

Banken, Versicherungen und Immobilienunternehmen spielen in unserem Portfolio nach wie vor keine Rolle. Wir haben in den vergangenen Jahren aber selektiv Chancen genutzt und Engagements in den Bereichen Halbleiter, diskretionärer Konsum und Teilen der Industrie aufgebaut.

Hidden Champions bei Halbleitern und Healthcare

Zu den europäischen Hidden Champions in der Halbleiterindustrie gehören beispielsweise Unternehmen wie Inficon aus der Schweiz oder die italienische Technoprobe. Diese Firmen verfügen über eine internationale Vorreiterrolle und starke Margen, dank der sie inflationsgetriebene Preissteigerungen abfedern und signifikant in Forschung und Entwicklung investieren können. Solche bestens positionierten innovativen Unternehmen sind für uns die Unternehmen der Zukunft.

In der Gesundheitsbranche gibt es ebenfalls interessante Investmentziele. Ein Beispiel dafür ist Skan. Das Schweizer Unternehmen stellt Isolatoren für die sterile Abfüllung injizierbarer Medikamente her. Die zugrundeliegenden Treiber des Geschäfts sind robust: In Zukunft werden 75 Prozent aller neuen Medikamente hochpreisige Biologika/Injektionspräparate sein, die Isolatoren für die aseptische Abfüllung benötigen. Skan zeigt ein starkes Wachstum in Verbindung mit steigenden Margen, hohen Renditen sowie eine Netto-Cash-Position – und verfügt daher aus unserer Sicht über viel Potenzial.

Wichtige Hinweise

Dies ist eine Marketingmitteilung. Investieren birgt Risiken. Die Wertentwicklung aus der Vergangenheit bietet keine Gewähr für zukünftige Erträge. Bei dieser Information handelt es sich nicht um eine Anlageempfehlung, und wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung darstellt. Bei Investmentfonds sollten Sie eine Anlageentscheidung in jedem Fall auf Grundlage der Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Darstellung der früheren Wertentwicklung, Verkaufsprospekt, aktueller Jahres- und ggf. Halbjahresbericht) treffen, denen ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken des Fonds zu entnehmen sind. Bei einem Fondsinvestment werden stets Anteile an einem Investmentfonds erworben, nicht jedoch ein bestimmter Basiswert (z. B. Aktien an einem Unternehmen), der vom jeweiligen Fonds gehalten wird. Alle vorgenannten Unterlagen können unter https://www.berenberg.de/funds/berenberg-guardian/ abgerufen werden. Stand: 15.05.2024