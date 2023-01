Wealthcap bringt neuen Publikums-AIF mit Zielrendite von 4%

Der Single-Asset-Fonds investiert in das „Haus Postplatz“, eine gemischt genutzte Immobilie mit etwa 18.500 Quadratmetern Nutzfläche im Zentrum von Dresden. Der Nutzungsmix umfasst Nahversorgung, Gastronomie, Fitness, Büro und Wohnen. Wie seine Vorgänger richtet sich der Fonds an vermögende Privatkunden, überwiegend aus dem Segment Wealth Management und Private Banking, teilt das Wealthcap mit.

Bei geplanten Ausschüttungen von durchschnittlich circa 3,25 Prozent pro Jahr wird eine Zielrendite von circa 4,0 Prozent (IRR) angestrebt. Die aktuell hohe Inflationsrate und das deutlich gestiegene allgemeine Zinsniveau haben sich also noch nicht in einer Erhöhung des prognostizierten Rendite-Niveaus gegenüber früheren Fonds niedergeschlagen.

Artikel-8-Fonds

Die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e. V. (DGNB) habe das Objekt als neunte Immobilie in Deutschland mit dem DGNB-Diamant-Zertifikat „für ihre gestalterische und baukulturelle Qualität“ ausgezeichnet, so Wealthcap. Den Angaben zufolge handelt es sich um einen „Artikel-8-Fonds“, also einen Fonds, der die Nachhaltigkeitskriterien gemäß Artikel 8 der EU-Offenlegungsverordnung erfüllt.

Der „Wealthcap Immobilien Deutschland 46“ ist als geschlossener Publikums-AIF strukturiert und steht ab einer Mindestzeichnung von 20.000 Euro zur Anlage offen. Die Regellaufzeit endet am 31. Dezember 2034 und beinhaltet eine Verlängerungsoption bis 2039.