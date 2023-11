Wealthcap schließt Private-Equity-Fonds über Plan und kündigt Nachfolger an

Das im Januar 2021 aufgelegte Anlageprodukt für Privatanleger beteiligt sich an institutionellen Buy-out-Zielfonds, die ihrerseits in überwiegend große und mittelgroße europäische Unternehmen investieren. Es sei geplant, die Investmentstrategie „mit einem Folgeprodukt der Private-Equity-Reihe nahtlos fortzusetzen“, kündigt Frank Leistner, Leiter Produktmanagement, Strukturierung und Kommunikation bei Wealthcap, an.

Das Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 23/24 investiert überwiegend in die Luxemburger Investitionsplattform „Wealthcap Spezial Portfolios“, über die neben Institutionellen mittelbar auch Privatanleger und -anlegerinnen von Publikumsfonds Zugang zu einem breit diversifizierten Portfolio von Zielfonds erhalten.

Portfolio noch im Aufbau

Das Portfolio des Fonds befindet sich noch im Aufbau und umfasst bisher zehn Zielfondsinvestments unterschiedlicher Vintages (Auflagejahre) zwischen 2018 und 2023, darunter unter anderem von KKR, EQT, BC Partners und PAI Partners. Bis zum Abschluss der Investitionsphase sollen mindestens weitere sechs Zielfonds das Portfolio des „Wealthcap Fondsportfolio Private Equity 23/24“ erweitern.

Die Ankündigung eines Nachfolgeprodukts ist auch deshalb von Bedeutung, weil Wealthcap unlängst die Unternehmensführung umgebaut hat und mit Ingo Hartlief ein Experte für die „Repositionierung“ von Unternehmen der Finanz- und Immobilienwirtschaft zum Vorsitzenden der Geschäftsführung berufen wurde. Das hatte Spekulationen befördert, dass Wealthcap sich aus dem AIF-Publikumsgeschäft zurückziehen könnte.