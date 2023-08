Weitere Reconcept-Anleihe platziert – Solarprojekte geplant

Das platzierte Volumen beträgt 14 Millionen Euro, nachdem es im Juli 2023 von ursprünglich zehn Millionen Euro zunächst auf 12,5 und schließlich auf 14 Millionen Euro aufgestockt worden war, teilt Reconcept mit. Die Anleihe hat eine Laufzeit von sechs Jahren und wird mit 6,75 Prozent pro Jahr verzinst.

Karsten Reetz, Geschäftsführer der Reconcept Gruppe: „Die Investorennachfrage nach grünen Geldanlagen bleibt ungebrochen hoch.“ Reconcept werde dank der Anleihe-Vollplatzierung das Photovoltaik-Geschäft in Deutschland konsequent ausbauen.

Aktuelles Projektportfolio 870 MWp

Das Unternehmen wird die zufließenden Mittel in Photovoltaikprojekte investieren, indem vor allem Projektrechte zur Entwicklung neuer Solarparks erworben werden. Das Ziel ist den Angaben zufolge eine Gesamtleistung von rund 300 Megawatt-Peak an mehreren Standorten in Nord- und Ostdeutschland.

Zusätzlich plant Reconcept, sich an Unternehmen der Solarwirtschaft, beispielsweise Projektentwicklern oder Wartungs- und Betriebsführungsdienstleistern, zu beteiligen beziehungsweise diese zu übernehmen. Aktuell umfasse das Projektportfolio von Reconcept eine Gesamtleistung von 870 Megawatt-Peak. Die ersten Projekte werden plangemäß 2024 Baureife erreichen.

Der Reconcept Solar Bond Deutschland II (ISIN: DE000A351MJ3) wird planmäßig am 18. Oktober 2023 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.