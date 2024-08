Weiteres Fördermitglied im AfW

Die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist dem AfW zufolge ein führender Anbieter von Rechtsschutzversicherungen in Deutschland. Als Fördermitglied im AfW unterstreiche KS/Auxilia ihr Engagement für die Weiterentwicklung der Versicherungsbranche in Deutschland, so der Verband. KS steht für den Automobilclub Kraftfahrer-Schutz e.V. beziehungsweise die zur Unternehmensgruppe gehörende Verkehrs-Service-Versicherung KS Versicherungs-AG (Schutzbriefe).

Durch die Mitgliedschaft kann die KS/Auxilia demnach ihre langjährige Expertise als Rechtsschutzversicherer einbringen, von fachlichem Austausch profitieren und die Vernetzung im Versicherungssektor weiter ausbauen. „Damit unterstützt ein namhafter, renommierter und sehr erfahrener Rechtsschutzversicherer die Arbeit des Verbandes für die berechtigten Belange und Interessen eines starken und unabhängigen Vertriebs von Finanzdienstleistungen in Deutschland“, so Matthias Wiegel, Generalbevollmächtigter für Fördermitgliedsgewinnung und -betreuung des AfW.