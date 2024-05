WWK mit Riester-Update: „Riester ist wieder hochattraktiv“

Die WWK Lebensversicherung bietet ihre Riester-Rente ab dem 1. Juli 2024 mit dem erhöhten Rechnungszins von 1 Prozent an. Der neue Tarif (RR25) des führenden fondsgebundenen Riester-Anbieters ermöglicht Kunden bei versicherungstechnischem Beginn ab 1. Januar 2025 eine staatlich geförderte Altersvorsorge mit erhöhtem Rechnungszins.

Der Münchener Versicherer reagiert damit auf die erste Anhebung des Höchstrechnungszinses für Lebensversicherungsprodukte seit 30 Jahren. Dieser steigt gemäß Ankündigung des Bundesministeriums für Finanzen zum 1. Januar 2025 von derzeit 0,25 auf ein Prozent.

Riester wird wieder hochattraktiv

„Als einer der Marktführer fondgebundener Riester-Produkte haben wir unsere Vermittler in diesem Geschäftsfeld auch in der schwierigen Marktphase der vergangenen Jahre begleitet, in der sich viele Wettbewerber vom Markt zurückgezogen haben. Mit Anhebung des Rechnungszinses auf ein Prozent wird Riester für Kunden und Vermittler hochattraktiv, wie vor der Absenkung des Rechnungszinses auf 0,25 Prozent im Riester-Boom-Jahr 2021“, begründet WWK Vertriebsvorstand Rainer Gebhart die Veränderungen.

Thomas Heß, Marketingchef und Organisationsdirektor Partnervertrieb ergänzt: „Unser Produkt ermöglicht seit jeher durch die individuelle iCPPI-Wertsicherungsstrategie nachhaltig hohe Investiti- onsquoten von bis zu 100 Prozent in chancenreiche Aktienfonds und damit höchste Perfor- mancechancen.“ In Kombination mit der Vervierfachung des Rechnungszinses, den garantierten staatlichen Zulagen, den Steuervorteilen und einem der höchsten garantierten Rentenfaktoren im Markt zähle die Riester-Rente damit zu den attraktivsten Altersvorsorgeprodukten in ganz Deutschland.

Neu- und Bestandskunden im Fokus

Die WWK bietet den Riester-Tarif „WWK Premium FörderRente protect (RR25)“ im Rahmen der Pro- duktfamilie „WWK IntelliProtect® 2.0″ an. Im Fokus hat der Versicherer dabei Neukunden, wie auch wechselwillige Riester-Kunden, die für ihren bestehenden Vertrag attraktivere Konditionen suchen. Auch für den WWK Riester-Bestand mit 0,25 Prozent Rechnungszins soll es nach Angaben des Versicherers eine Möglichkeit zum Tarif-Upgrade geben.