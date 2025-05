Die Riester-Renaissance

Als die Riester-Rente vor 23 Jahren eingeführt wurde, sollte sie das absinkende Rentenniveau als Ergänzung der gesetzlichen Rente auffangen. Und zwar für alle. Mit staatlichen Zulagen gefördert erreichte die Anzahl der Riester-Rente in 2017 mit 16,607 Millionen Policen ihren Höhepunkt. Danach setzte die anhaltende Niedrigzinsphase das mit strengen Garantievorgaben versehene Produkt immer weiter unter Druck. Als 2022 der Höchstrechnungszins auf 0,25 Prozent fiel, gaben nicht wenige Anbieter auf. Unrentabel und zu teuer lautet das Urteil von Branchenexperten.

Zu Reformen an der Produktkonzeption konnte sich die Politik bis dato nicht durchringen. Ergebnis: „Das Riester-Neugeschäft ist in den vergangenen Jahren drastisch eingebrochen. In 2024 wurden nur noch rund 31.000 versicherungsförmige Riester-Verträge abgeschlossen. Im Vergleich dazu betrug diese Zahl im Jahr 2021 noch über 300.000“, umreißt Michael Hauer, Institut für Vorsorge und Finanzplanung, das Ausmaß. Für das aktuelle Jahr stehen noch keine Zahlen zur Verfügung.

Viele Versicherer beklagen jedoch, dass das Image der Riester-Rente zu Unrecht in der öffentlichen Wahrnehmung gelitten habe. „Die mediale Berichterstattung hat bei vielen Kunden Verunsicherung hervorgerufen. Dadurch war es für unsere Vermittler in den vergangenen Jahren mitunter herausfordernd, die vielfältigen Vorteile der Riester-Rente zu vermitteln“, so Eric Bussert, Vorstand Vertrieb und Marketing bei der HanseMerkur.

Zinsanstieg lässt Riester attraktiver wirken

Der in diesem Jahr auf 1,0 Prozent erhöhte Höchstrechnungszins kommt der Riester-Rente im Vertrieb zu Gute. „Für Kundinnen und Kunden steigen in diesem Zusammenhang die garantierten Renten – ein weiteres Verkaufsargument. Die Anbieter können die obligatorische Garantie der gezahlten Beiträge und Zulagen kalkulatorisch wieder darstellen – somit stellt der höhere Höchstrechnungszins eine Erleichterung für die Kalkulation dar“, betont Jens Göhner, Leiter Produktmarketing der Stuttgarter.„In den aktuellen Tarifen sorgen die neuen Rechnungsgrundlagen für höhere mögliche Fondsinvestitionsquoten in den Verträgen über die Laufzeit und dadurch für mehr Chancen auf höhere Ablaufleistungen. Zudem können wir einen höheren garantierten Rentenfaktor anbieten“, unterstreicht Thomas Pollmer, Leiter Produktmanagement Leben bei der Continentale Versicherung.

Thomas Pollmer, Continentale: „Förderungssystem sollte bürokratisch deutlich entschlackt werden.“

Daher kommen wieder einige Versicherer, die den Markt verlassen hatten, mit einem Riester-Angebot zurück, das Angebot wird folglich wieder breiter. „Das ist ein positives Signal an die Vermittler und belebt den Wettbewerb. Es bestärkt uns in unserer Entscheidung, auch in einem herausfordernden Umfeld kontinuierlich die Riester-Rente anzubieten“, so Pollmer weiter. Andere Wettbewerber warten noch ab. „Als die Bayerische haben wir uns zunächst einmal dagegen entschieden, einen neuen Riester-Tarif anzubieten. Wir wollen die politische Lage abwarten“, bekundet Maximilian Buddecke, Leiter Persönlicher Vertrieb, die Bayerische. Auch die Stuttgarter bietet aktuell kein Riester-Produkt im Neugeschäft an, denkt jedoch über die Öffnung eines ihrer Anlagekonzepte für die Riester-Rente nach.

Die Continentale weist zudem darauf hin, dass die in den vergangenen Jahren mit einem niedrigeren Rechnungszins angebotenen Tarife keinesfalls schlechter waren. „Bestehende Riester-Verträge sollten auf jeden Fall aufrechterhalten werden, da die damalige Kalkulation auch Vorteile bot und moderne Produkte – wie unser Riester – trotzdem attraktiv waren“, so Continentale-Experte Pollmer. Um am aktuell wieder höheren Rechnungszins und den damit möglichen höheren Rentenfaktoren zu profitieren, hat die Continentale ihren Kunden schon immer eine Günstigerprüfung zugesichert. Das bedeutet, wenn der Kunde in Rente geht, prüft der Versicherer, ob der ursprünglich vereinbarte oder der dann aktuelle Rentenfaktor höher ist. Die Rente wird dann auf Basis des besseren Faktors berechnet.

Große Vorteile für Familien und Wenigverdiener

Die Bedeutung der Riester-Rente in der Branche ist unbestritten. Selbst wenn die Produkte letztendlich nur die Beitragsgarantie erzielen, reicht in vielen Fällen die staatliche Förderung aus, um eine positive Rendite zu erwirtschaften. „Die Riester-Rente bleibt insbesondere für einkommensschwächere Personen, Familien mit Kindern und mittelbar Förderberechtigte eine hochattraktive Vorsorgelösung. Mit minimalem Eigenbeitrag können erhebliche staatliche Zuschüsse generiert werden“, sagt Hanse Merkur-Vorstand Bussert. Zudem bestehe die Möglichkeit, durch zusätzliche Beitragszahlungen steuerliche Vorteile bis zum geförderten Höchstbetrag von 2.100 Euro pro Jahr zu nutzen.

So könne nahezu jeder Förderberechtigte in gewissem Umfang profitieren. Keine andere Sparanlage biete eine höhere Förderquote. „Weil die Förderung von Faktoren wie Einkommen, Familienstand und Kinderzahl abhängig ist, bietet die Riester-Rente zudem kontinuierliche Beratungsanlässe. Der jährliche Kundenkontakt zur Überprüfung der Zulagenberechtigung ist dabei nicht nur notwendig, sondern auch aus Vertriebssicht wertvoll“, sagt Bussert.

Besonders deutlich werden die Vorteile am Beispiel einer Familie mit Kindern. „Für beide Ehepartner zusammen beträgt das Altersvorsorgevermögen Ende 2024 66.659 Euro, daraus kommen nur 29.561 Euro aus Eigenbeiträgen. 16.943 Euro sind Zulagen, der Rest kommt aus der Fondsperformance. Für die Familie lohnt sich Riester ohne Frage, zumal die Riester-Vorsorge ja völlig risikofrei ist“, unterstreicht Thomas Heß, Marketingchef und Organisationsdirektor Partnervertrieb WWK Versicherungen.



Für die WWK ist das Comeback der Riester-Rente bereits gelungen. Die seit Sommer 2024 mit der Kampagne „Riestern wie früher“ lancierte neue Riester-Tarifgeneration RR25 habe sich nicht zuletzt dank der Konzeption zu einem Bestseller entwickelt. Bei der WWK erwirtschaftet ein seit vielen Jahren bewährter iCPPI-Garantiemechanismus attraktive Renditen. Im Vertragsverlauf können sogar bis zu 100 Prozent der Sparbeiträge in Aktien fließen. „Backtests unserer Riester-Tarife über lange Zeiträume zeigen ebenso wie die Betrachtung echter Verträge, dass Renditen über 5 Prozent absolut realistisch sind. Dazu kommt die sogenannte Förderrendite durch Zulagen und Steuereffekte. Dies ist für breite Teile der Bevölkerung interessant“, so Heß.

Klare Reformwünsche aus der Versicherungsbranche

Weite Teile im Vertrieb hatten die Riester-Rente ohnehin nie ganz abgeschrieben. „Die Nachfrage nach Riester ist nach wie vor da, besonders bei Vermittlerinnen und Vermittlern, die junge Kundinnen und Kunden ansprechen. Das zeigt, dass Riester auch weiterhin durchaus Potenzial hat“, sagt Stuttgarter-Produktmarketingleiter Göhner. Doch das grundsätzliche Potenzial des Produktes werde eben weiterhin von der Komplexität der Förderung limitiert.



Hier setzen auch die Wünsche der Branche an die Politik an. „Zum ersten: Transparenz zum Thema Altersarmut herstellen. Zum zweiten: Attraktive Angebote schaffen. Die Politik muss endlich die Reform der geförderten Altersvorsorge vorantreiben. Hier braucht es schnelle und verlässliche Lösungen, um Anreize für eine geförderte Altersvorsorge zu schaffen, welche die Menschen effektiv vor Altersarmut schützen kann“, gibt Dr. Michael Martin, Leiter Geschäftsfeld Altersvorsorge, die Bayerische zu Protokoll.



Die Stärkung der Zusatzvorsorge in der zweiten und dritten Säule ist dabei von zentraler Bedeutung. „Insbesondere das Förderungssystem sollte bürokratisch deutlich entschlackt werden, um den Zugang zu vereinfachen. In der betrieblichen Altersversorgung wäre ein Opt-out-System sinnvoll, damit deutlich mehr Menschen automatisch etwas für ihre Rente tun. Insgesamt müssen wir uns von starren Garantien lösen, um bessere Renditen zu ermöglichen“, bringt es Continentale-Experte Pollmer auf den Punkt.

Bleibt die Pflicht zur Leibrente?

Eine Vereinfachung durch eine beitragsproportionale Förderung und die Ausweitung des Kreises der förderfähigen Personen wünscht sich die WWK. Der Versicherer kritisiert gleichzeitig, dass die Ampel die Vorgabe der obligatorischen Leibrente abschaffen wollte, die dem Kunden eine lebenslange Zahlung garantiert. „Nach unserem Verständnis sollte eine Altersversorgung wie Riester, die aus steuerlichen Mitteln erheblich gefördert wird, letztlich ja gerade auch dem Schutz des Steuerzahlers dienen, indem die Sozialkassen entlastet werden“, so WWK-Marketingchef Heß. Ende nämlich ein Auszahlplan vorzeitig, trage das Produkt nicht mehr dazu bei, dass Menschen im Alter davor bewahrt werden, Sozialhilfe in Anspruch nehmen zu müssen.

Eric Bussert, Vertriebsvorstand Hanse Merkur: „Hochattraktive Lösung für einkommenschwächere Personen und Familien mit Kindern.“

Die Hanse Merkur wirft zudem ein Schlaglicht auf einen oft vernachlässigten Faktor: „Die Höchstbeitrags- und Fördergrenzen sollten nach fast 25 Jahren Riester-Rente an die inflationäre Entwicklung angepasst werden“, sagt Vertriebsvorstand Bussert. Um die private Altersvorsorge zu stärken, sollte seiner Ansicht nach zudem eine vollständige Anrechnungsfreiheit der Riester-Rente auf die Grundsicherung geprüft werden. Dies würde die Attraktivität für einkommensschwächere Gruppen deutlich erhöhen.

Ran an die Riester-Schwachstellen

Besonders umfassend fallen die Reformvorschläge des IVFP aus. Demnach soll es künftig ein einheitliches Förderkonstrukt in der ersten Schicht geben ohne die derzeitigen Schwachstellen: „Die Prüfung nach der (un)mittelbaren Förderfähigkeit entfällt – das neue Produkt soll grundsätzlich jedem offenstehen und derart gestaltet sein, dass es unabhängig von Einkommen und Lebenssituation immer geeignet ist“, erläutert IVFP-Chef Hauer.

Die Kombination aus Zulagenförderung, steuerlicher Absetzbarkeit und einer Günstigerprüfung würde sicherstellen, dass sowohl Haushalte mit niedrigem Einkommen als auch Besserverdienende eine Förderung erhalten, die optimal auf ihre finanzielle Situation zugeschnitten wäre. Der Mindesteigenbeitrag samt komplexer Prüfung könnte entfallen, Anbieter könnten etwaige Mindestbeiträge in ihren Produkten frei festlegen.



Das IVFP plädiert zudem für mehr Flexibilität bei der Kapitalanlage und der Auszahlungsmöglichkeiten. Weg mit der Verpflichtung zur 100-prozentigen Beitragsgarantie. Und: „Bis zu 50 Prozent des angesparten Kapitals können auf Wunsch als Einmalbetrag entnommen werden. Alternativ ist die steuerneutrale Übertragung in einen Auszahlplan möglich. Der nicht kapitalisierte Anteil ist zwingend als Leibrente darzustellen“, stelltHauer weitere Details des IVFP-Reformvorschlags dar, die auch einen kostenfreien Anbieterwechsel nach fünf Jahren Mindestlaufzeit vorsehen.

Die Politik muss handeln

Klar ist: Der Reformdruck steigt unerbittlich. Die private und betriebliche Vorsorge muss mit verständlichen Anreizen massiv gestärkt werden. Es bleibt spannend, was die neue schwarz-rote Bundesregierung zur geförderten Altersvorsorge konkret plant. Bis Redaktionsschluss lag noch kein Koalitionsvertrag vor. Die Branche wartet schon länger auf optimierte Rahmenbedingungen.

Autor Oliver Lepold ist freier Journalist mit den Schwerpunkten Versicherung, Investment und Vertrieb