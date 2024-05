Zinssenkungen sind wieder auf der Agenda

Die US-Beschäftigungsdaten waren auf breiter Front schwach, und – was noch wichtiger ist – der vielbeachtete US ISM-Dienstleistungsindex fiel ebenfalls schwach aus, insbesondere was die Beschäftigungskomponente betrifft. Das ließ die Hoffnung aufkommen, dass die US-Notenbank in der Lage sein würde, die Zinsen deutlich zu senken.

Das robuste Wirtschaftswachstum in den USA, getrieben durch starke Verbraucher, hat den Druck von der Federal Reserve genommen, die Zinsen zu senken, insbesondere angesichts der enttäuschenden Inflationsdaten. Nachdem die Daten vom Freitag jedoch schwach ausgefallen sind, hat der Markt die Zahl der bis Jahresende erwarteten Zinssenkungen von einer auf zwei erhöht. Das ist weit entfernt von den 6 Zinssenkungen, die noch vor einigen Monaten am Neujahrstag prognostiziert wurden, aber dennoch eine deutliche Verbesserung.

Unserer Meinung nach gibt es gute Gründe für eine Konjunkturabschwächung in den USA: Die Verbraucher dort geben mehr aus, als sie einnehmen. Die Sparquote ist auf nur 3,2 Prozent gesunken und liegt damit weit unter der historischen Norm von 5 Prozent. Da sich das Einkommenswachstum verlangsamt, werden die Verbraucher ihre Ausgaben reduzieren müssen. Wir sprechen hier nicht von einer Rezession, sondern nur von einer Verlangsamung. Wenn sich dies in einer niedrigeren Inflation niederschlägt (was sehr wahrscheinlich ist), könnte die US-Notenbank frühzeitig mit Zinssenkungen beginnen und einen stetigen Prozess der Lockerung fortsetzen.

Die erste große Hürde sind die Inflationsdaten, die diese Woche veröffentlicht werden. Die Stärke der Mieten und das absurd hohe Gewicht, das ihnen im US-Verbraucherpreisindex beigemessen wird (sie machen 36 Prozent des Indexes aus), sind ein großes Hindernis auf dem Weg zum Inflationsziel der Fed.

In dieser Woche tritt die Bank of England zusammen. Sie wird die Zinsen nicht senken, aber sie wird ihre Inflationsprognose reduzieren und wahrscheinlich einen optimistischen Ausblick geben. Der Hauptgrund für das Zögern ist die Aussicht, dass die Erhöhung des Mindestlohns um 10 Prozent, die im vergangenen Monat in Kraft getreten ist, zu einem breiteren Anstieg der Lohninflation führen wird. Der Drei-Monats-Satz wird steigen, aber das dürfte eine einmalige Sache sein.

Die EZB hat uns für Juni eine Zinssenkung versprochen, und die Aussichten dafür scheinen klar zu sein. Auch dort könnte es zu einem vorübergehenden Einbruch des Lohnwachstums kommen, aber der grundlegende Trend ist eindeutig abwärtsgerichtet.

Der Pessimismus in Bezug auf Zinssenkungen hat wahrscheinlich seinen Höhepunkt erreicht, und wir können uns auf einen günstigeren Hintergrund für die Finanzmärkte freuen, wenn die Inflation zurückgeht, die USA wieder eine weiche Landung hinlegen und die übrige Weltwirtschaft wieder anzieht.