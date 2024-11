Zurich: Alexander Schmidt wird neuer Chief Underwriting Officer

Alexander Schmidt absolvierte den Diplomstudiengang Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Karlsruhe (TH). Zudem promovierte er an der WHU – Otto Beisheim School of Management. Seine berufliche Karriere begann der 42-jährige Schmidt 2007 bei McKinsey & Company, wo er zuletzt als Associate Partner ausschließlich Projekte aus dem Versicherungssektor verantwortete, bevor er 2016 als Chief Claims Officer zu Axa Global Direct wechselte.

Seit 2018 hatte er schließlich verschiedene Bereichsleiterpositionen bei Axa Deutschland inne. Seine langjährigen Erfahrungen reichen von der Schadensteuerung über Analytik und Rückversicherung der Sachversicherung bis hin zum Firmenkundengeschäft. Hier lag sein Fokus vor allem auf dem KMU-Geschäft, wo er das gesamte Produktmanagement sowie Underwriting auf Bereichsebene verantwortete.

„Ich freue mich, dass wir für diese zentrale Vorstandsposition eine kompetente Nachfolge finden konnten“, sagt Dr. Carsten Schildknecht, Vorstandsvorsitzender der Zurich Gruppe Deutschland. Schmidt verfüge über fundierte Führungserfahrung im Sachversicherungsgeschäft und damit über die besten Voraussetzungen, das Privat- und Firmenkundengeschäft entlang der strategischen Zielsetzungen erfolgreich zu managen. Schildknecht dankte zudem Claudia Max für ihr Engagement für die Zurich Gruppe Deutschland.