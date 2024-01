Zurich Innovation Championship geht in die 5. Runde

Der Zurich Innovation Championship geht in die fünfte Runde. Der Wettbewerb richtet sich an die kreativen Köpfe in der Start-up-Szene, die Innovationen in einer von vier Kategorien zur Förderung des Kunden- und Geschäftsnutzens des Versicherers entwickeln. Den zehn Gewinnern winken Fördermittel von 100.000 US-Dollar.