Deutsche Finance steigert AuM auf über zehn Milliarden Euro

Haupttreiber des weiterhin sehr dynamischen Wachstums sind vor allem institutionelle Club Deals in den USA, teilt die Deutsche Finance mit. Dazu zählt den Angaben zufolge beispielsweise die Fortsetzung der Investmentstrategie in Lab-Offices/Life Science-Immobilien in der US-Metropole Boston, die Ausweitung der Investment Plattform der Deutsche Finance Group um eigene Projektentwicklungen in Deutschland wie auch „das weiterhin expansive Privatkundengeschäft“.

„Auf die so positive Entwicklung der verwalteten Vermögen sind wir sehr stolz“, so Thomas Oliver Müller und Dr. Sven Neubauer, Executive Partner der Deutsche Finance Group.

Die Deutsche Finance ist eine internationale Investmentgesellschaft und bietet Investoren Zugang zu institutionellen Märkten und Investments in den Bereichen Private Equity Real Estate, Immobilien und Infrastruktur.