Deutsche Finance bringt UK Logistik Fonds für professionelle Investoren

Investiert wird mittelbar in ein diversifiziertes Portfolio von Logistikimmobilien an etablierten Standorten, das durch Wertsteigerungsstrategien optimiert werden soll. Der Logistikmarkt in Großbritannien zähle zu den dynamischsten in Europa, getragen durch das Wachstum im E-Commerce, Flächenknappheit und stabile Nachfrage, heißt es in einer Mitteilung der Deutschen Finance.

Der Fonds verfügt über ein geplantes Kommanditkapital von 50 Millionen Euro, eine Laufzeit bis zum 31. Dezember 2029 sowie einen prognostizierten Gesamtmittelrückfluss von 146 Prozent. Über die UK-Logistik-Plattform der Deutsche Finance Group seien bereits namhafte institutionelle Investoren aus Asien und Europa im Rahmen von Club Deals investiert – darunter einer der größten asiatischen Pensionsfonds, eine britische Pensionskasse sowie ein führender Pensionsfonds aus dem Nahen Osten.