„Sehr klar, noch informativer und viele Interaktionsmöglichkeiten“

Dr. Thomas Wiesemann, Allianz Krankenversicherung

Dr. Thomas Wiesemann, Maklervorstand der Allianz Lebens- und Private Krankenversicherung: „Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Internet-Auftritt! Die Seite gefällt mir ausgesprochen gut: sehr klar, noch informativer und mit vielen Interaktionsmöglichkeiten.“

Norbert Porazik, Fonds Finanz

Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz: „Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass ein Webseiten-Relaunch sehr viel Arbeit ist und gratuliere Cash. zum gelungenen Design des neuen Webauftritts. Als regelmäßiger Besucher der Webseite ist mir die Überarbeitung sofort positiv aufgefallen. Vor allem die übersichtliche Struktur und das dezente Design sind äußerst benutzerfreundlich und zeigen deutlich, wofür Cash. steht – für schnelle und transparente Nachrichten der Branche.“

Gunter Schäfer, Ökoworld

Gunter Schäfer, Chief Marketing Officer/Chief Communications Officer der Ökoworld AG: „Die neue Website von Cash. bringt frischen Wind, mehr Aufgeräumtheit und klarere Strukturen im look-and-feel. Dieses Facelift gefällt mir wirklich sehr gut.“

Malte Thies, One Group:

Malte Thies, Geschäftsführer One Group: „Mir gefiel die alte Seite bereits sehr gut. Nun ist diese gute Seite deutlich moderner gestaltet worden. Da ich auch mobil häufig Cash.ONLINE besuche, ist das nun angenehmer und anwenderfreundlicher. Da ich mich insbesondere für den Bereich „Sachwertanlagen & Immobilien“ interessiere, lande ich meist hier.Und hier lobe ich die gut recherchierten Marktberichte und die spannenden Recherchen.“

Dominik Runkel, Bantleon

Dominik Runkel, Leiter Unternehmenskommunikation bei der Bantleon AG: „Wow, die Seite sieht schön modern und luftig aus.“

Kilian Wichmann, Leiter Marketing bei Swiss Life Deutschland: „Mit einem technischen und optischen Relaunch von cash-online.de untermauert das Cash.-Team um Chefredakteur Frank Milewski den Anspruch, das führende B2B-Newsportal zu Finanz-, Kapitalanlage-, Service- und Digitalisierungsthemen in Deutschland zu sein. Optisch, inhaltlich und insbesondere in der mobilen Variante äußerst ansprechend. Chapeau!“

Christian Nuschele, Standard Life

Christian Nuschele, Head of Sales & Marketing, Standard Life Deutschland und Österreich: „Anleger und Vermittler wünschen sich bei Vorsorgethemen aktuelle, relevante und zuverlässige Informationen, die gleichzeitig nachvollziehbar und verständlich aufbereitet sind. All diese Wünsche erfüllt die neue Webseite von Cash.ONLINE. Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Relaunch.“

André Wreth, Solvium Capital

André Wreth, Geschäftsführer Solvium Capital GmbH: „Ich finde die Homepage sehr gut und gelungen – zeitgemäß. Die Optik finde ich insgesamt sehr gut. Aufgefallen ist mir, dass der obere Bildbereich sehr groß ist; aus meiner Sicht sollte das Thema zum Bild beim Öffnen zu lesen sein.“

Thomas Lüer, HDI

Thomas Lüer, Vorstand Makler- und Kooperationsvertrieb, HDI Vertriebs AG: „Wie wichtig fachkundiger und ausgewogener Journalismus ist, hat die Corona-Zeit wieder eindrücklich unter Beweis gestellt. Gerade in diesen bewegten Zeiten gilt für Redaktionen mehr denn je, am Puls der Zeit zu bleiben, um ihren Lesern komplexe Sachverhalt zeitgemäß zur Verfügung zu stellen. Mit der neuen Website bietet Cash kompetent aufbereitete Informationen, Einordnungen und Meinungen und das nutzerfreundlich und im frischen Gewand. Der Redaktion weiterhin gutes Gelingen und bleiben Sie am Ball!“

Guido Küther, Habona Invest

Guido Küther, geschäftsführender Gesellschafter Habona Invest GmbH: „Uns und dem Team von Habona Invest ist positiv aufgefallen, dass die Darstellung bzw. die Optimierung der Rubriken auf der neuen Cash.ONLINE Seite für eine bessere Übersicht sorgen. Das ist überaus User-freundlich und sorgt für wesentlich mehr Übersicht auf der Website. Wichtige Informationen werden so von den relevanten Zielgruppen viel besser entdeckt und gelesen! Das gesamte Habona-Team wünscht der neuen Cash.ONLINE-Seite gute, spannende News, tolle Leser und unzählige Klicks!“

Stefan Bachmann, JDC

Stefan Bachmann, für die Digitalisierungsstrategie zuständiger Vorstand der JDC Group und von Jung, DMS & Cie.: „Mir gefällt der neue Auftritt sehr gut. Cash. selbst spricht – wie ich gelesen habe – von einem ‚Digital First‘-Ansatz, was ich grundsätzlich für so ein wichtiges Content-Hub wie die zentrale Homepage richtig finde. Noch wichtiger dabei und für mich hervorzuheben, ist die Tatsache, dass auch in ‚Mobile First‘ alles funktioniert, gut aussieht und hier gelungen ist! Glückwunsch.“

Markus Drews, Canada Life

Markus Drews, CEO Canada Life Assurance plc.: „Informiert bleiben, und zwar in allen Bereichen der Finanz- und Versicherungsbranche – das macht mir die neue Website von Cash.ONLINE nun noch einfacher! Alle relevanten Top-News sind auf einen Blick sichtbar und in der neuen, übersichtlichen Struktur kann ich ganz leicht durch die unterschiedlichen Rubriken navigieren.“

Nils Harde, INP

Nils Harde, Vorstand INP Holding AG: „Die gewohnt aktuellen und interessanten Cash.-Brancheninformation nun im modernen und übersichtlich gestalteten neuen Online-Format. Glückwunsch zum gelungenen Relaunch!“

Jan Roß, Zurich

Jan Roß, Bereichsvorstand Makler bei der Zurich Gruppe Deutschland: „Cash hat es geschafft, mit einem frischen, modernen und übersichtlichen Design die Seite noch nutzerfreundlicher zu gestalten. Damit bleibt es eines der wichtigsten Branchen-Medien für Versicherungsmakler.“

Gordon Grundler, Primus Valor

Gordon Grundler, Vorstand Primus Valor AG: „Die überarbeitete Web-Auftritt wirkt modern, klar strukturiert und auf das Wesentliche fokussiert. Besonders das Thema „Responsive“ wurde sehr gut umgesetzt – ein oft unterschätzter Aspekt, da in der heutigen Zeit Webseiten vermehrt über mobile Endgeräte aufgerufen werden.“

Frank Heinemann, MLP

Frank Heinemann, Leiter Externe Kommunikation bei MLP: „Die neue Website von Cash. überzeugt durch Übersichtlichkeit und Aktualität. Besonders die Startseite ist mit ihren aktuellen Nachrichten im Newsticker gut strukturiert und bietet alle wichtigen Informationen zur Branche auf einen Blick. Ein moderner Webauftritt für ein modernes Branchenmedium.“

Stephen Voss, Neodigital Versicherung

Stephen Voss, Vorstand Vertrieb & Marketing, Neodigital Versicherung AG: „Der neue Look von Cash.ONLINE ist mehr als ein Facelift – bessere Übersichtlichkeit, zeitgemäßes Design und Informationen auf den Punkt. Ein One-Stop-Shop in Sachen Finanz-News.“

Dr. Dirk Reiffenrath, DVAG

Dr. Dirk Reiffenrath, Mitglied des Vorstands der Deutschen Vermögensberatung (DVAG): „Mit dem neuen Online-Auftritt steht die Cash.-Redaktion für den Aufbruch in ein neues digitales Informationszeitalter für News aus der Finanzbranche. Gerade in der jetzigen Zeit sind informationsstarke Angebote gefragt, die durch Qualität und Relevanz überzeugen sowie durch Leserfreundlichkeit hervorstechen. Kurz: ein rundum gelungener Relaunch!“

Frank Kettnaker, Alte Leipziger – Hallesche

Frank Kettnaker, Vorstand Vertrieb und Marketing, ALH-Konzern: „Eine Website neu zu machen ist ein gewaltiges Stück Arbeit. Ich weiß, wovon ich spreche, weil wir in der ALH Gruppe unsere Marke gerade neu ausrichten. Die neue Cash-Seite ist toll geworden. Sie gibt einen sehr guten Überblick über die aktuelle Nachrichtenlage und bietet viele Hintergrundinformationen.“

Robert Peres, Initiative Minderheitsaktionäre

Robert Peres, Rechtsanwalt und Vorsitzender der Initiative Minderheitsaktionäre: „Ich mag das neue Look & Feel von Cash nach dem Relaunch. Inhaltlich gehörte Cash für mich schon immer zu den ersten Adressen in Sachen Finanz- und Wirtschaftsnachrichten. Nun wurden auch Optik und Handling überarbeitet und modernisiert – Glückwunsch!“