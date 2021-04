Mehr Diversifikation durch Multi-Manager-Expertise

Geldvermögen in Deutschland: Am 4. Januar knackt Deutschland die Sieben-Billionen Euro-Grenze

Steigt das Geldvermögen in Deutschland mit gleichbleibende Geschwindigkeit weiter an, dann klettert der Wert am 4. Januar 2022 auf über sieben Billionen Euro. Das zeigt eine aktuelle Berechnung des Finanzportals Tagesgeldvergleich.net auf Basis der Quartalszahlen der Deutschen Bundesbank