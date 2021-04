Prohyp Academy: mit Online-Kursen die Beratungsqualität verbessern

Seit Mitte 2019 bietet die Prohyp Academy onlinebasierte Trainings und Schulungen für Baufinanzierungsvermittler an. Die Bandbreite reicht von kompakten eHyp-Anwenderschulungen über Einzelseminare bis hin zu Qualifizierungslehrgängen. Gerade in der aktuellen Zeit der Kontaktbeschränkungen bewährt sich das auf E-Learning ausgerichtete Konzept.

Digitales Lernen in Reinkultur

Die Prohyp Academy, die nicht nur Prohyp-Partnern, sondern auch anderen Vermittlern offensteht, hat von Anfang an aufs digitale Lernen gesetzt. Live-Online-Trainings mit professionell aufbereiteten Info- und Lernpaketen bilden die Basis. Je nach Kurs haben die Teilnehmer außerdem für einen gewissen Zeitraum Zugang zu einer Online-Lernplattform.

Die Vorteile: So können die Teilnehmer komplett ortsunabhängig und zum großen Teil auch zeitlich flexibel lernen. Dieses Konzept hat sich in der Corona-Krise und den damit einhergehenden Kontaktbeschränkungen als Erfolgsmodell erwiesen. „Wir mussten keine Präsenzveranstaltungen mehr oder weniger schlecht in Online-Angebote umwandeln. Vielmehr konnten wir uns darauf konzentrieren, das bestehende Online-Angebot weiter auszubauen“, erklärt Maik Seyffert, Head of Training & Learning.

Einzelseminare und eHyp-Anwenderschulungen: Kompakt und bedarfsgerecht

Die Prohyp Academy ist außerdem so konzipiert, dass die Berater genau das Angebot finden, das ihrem Lernziel und Zeitbudget entspricht. Die meisten Online-Trainings dauern zwischen 60 und 120 Minuten. Sie können einzeln gebucht oder je nach Bedarf miteinander kombiniert werden.

• Die kostenlosen eHyp-Anwenderschulungen machen die Nutzer fit für die effiziente Bedienung der eHyp-Plattform. Abgerundet werden die Basis-Trainings durch spezielle Themen wie Ratenkredit oder Anschlussfinanzierung.

• Mit den Baufi-Einzelseminaren können Vermittler ihr Wissen gezielt erweitern. Die Seminare befassen sich mit praxisnahen Themen wie Bonitätsprüfung, Objektbewertung, Gesprächsführung in der Beratung oder staatlichen Förderungen.

• Neu im Angebot sind die Seminare für den Unternehmens-

erfolg, bei denen die Prohyp Academy mit erfolgreichen Business-Trainern und Coaches kooperiert. Hier erhalten Teilnehmer wertvolle Anregungen, wie sie ihr Geschäft erfolgreicher gestalten und ihre Persönlichkeit weiterentwickeln können.

Lernerfolg mit Zertifikat

Die Zertifikatsreihe „Certified by Prohyp“ bündelt wiederum ein umfassendes Wissenspaket für die Optimierung der Fach- und Beratungskompetenz. In sechs Online-Trainings mit einer Dauer von jeweils 60 bis 120 Minuten werden erfahrene Berater zu Baufinanzierungs-Profis geschult. Digitale Lerneinheiten helfen dabei, das Gelernte zu vertiefen. Am Ende des Kurses bekommen Teilnehmer nicht nur ein Prohyp-Zertifikat, sondern auch ein geldwertes Upgrade, sofern sie Prohyp-Partner sind: Ist das der Fall, können sie die Prohyp-Rechnerpakete ein Jahr lang kostenlos nutzen und werden für sechs Monate in den Premium-Status hochgestuft.

Speziell für Prohyp-Partner oder deren Mitarbeiter, die noch einen 34i-Sachkundenachweis benötigen, bietet die Prohyp Academy einen umfassenden Vorbereitungskurs für die IHK-Prüfungen an. Teilnehmer haben die Wahl zwischen dem flexiblen Selbststudium oder 18 halbtägigen Online-Trainings, hinzu kommt unter Umständen – sofern Corona das zulässt – ein Präsenzschulungstag.

