JDC und Albatros kooperieren

Wie der Münchener Maklerpools Jung, DMS & Cie. (JDC) und der zum Lufthansa-Konzern gehörende firmeneigene Versicherungsvermittler Albatros Versicherungsdienste wollen künftig zusammenarbeiten. Eine dementsprechende Absichtserklärung wurde demnach unterzeichnet.

JDC zufolge will Albatros Abwicklung und Vermittlung von Finanzprodukten für mindestens fünf Jahre an den Maklerpool abgeben. Hierzu würden Versicherungsverträge der rund 150.000 Albatros-Kunden auf die JDC-Plattform übertragen. Zudem soll das gesamte Neugeschäft über die JDC-IT und Infrastruktur abgewickelt werden.

Albatros ist einer der größten Belegschaftsmakler in Deutschland. Er vermittelt Policen an Mitarbeiter der Lufthansa und an andere Belegschaften, etwa von Coca Cola, Breuninger, Merck und Deutsche Post DHL. “Mit der Kooperation werden unsere Provisionsumsätze im Privatkundengeschäft deutlich wachsen und nach Kosten zu einem sehr relevanten und langfristigen wiederkehrenden Ergebnisbeitrag führen”, sagt Ralph Konrad, CFO der JDC Group.

“Erhebliche Vorteile und Synergien”

“Die Kooperation von Albatros und JDC zeigt, dass Digitalisierung Strukturen und Ertragspotenziale im Markt nachhaltig verändern kann. Intermediäre aller Art – also Banken, Vertriebe und eben auch größere Makler – können sich zukünftig besser um ihren Service am Kunden kümmern statt Kapazitäten in die immer komplexer werdende Administration zu stecken”, ergänzt Dr. Sebastian Grabmaier, CEO der JDC Group.

“Wir hingegen konzentrieren uns voll auf die Automatisierung und Digitalisierung von Geschäftsprozessen in der Vermittlung von Finanzprodukten und können damit gerade größeren Maklerunternehmen, auch mit Umsätzen von 20 Millionen Euro und mehr, erhebliche Vorteile und Synergien bringen”, so Grabmaier. Die Kooperation mit Albatros sei ein erster, aber wesentlicher Schritt in das Outsourcing der Geschäftsprozesse großer Maklerorganisationen und Banken in Deutschland. (jb)

