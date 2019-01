Berater: Jobaus durch Finanz-Apps?

Für die jüngere Generation hat das persönliche Gespräch mit ihrem Finanzberater immer weniger Bedeutung. Apps und Social Media sind viel stärker gefragt. Junge Menschen interessieren sich immer mehr für Anlagestrategien und möchten bei der Auswahl ihrer Finanzprodukte mitreden. Das zeigt eine aktuelle Studie von DAB BNP Paribas gemeinsam mit statista.

Für junge Menschen ist das persönliche Gespräch mit ihrem Finanzberater weniger wichtig. Dabei ist es unwichtig, ob es persönlich vor Ort, telefonisch, per Videoanruf oder per Chat geführt wird. Auf die Entscheidung hat es weder positive noch negative Auswirkungen. Die Befragten waren eher gleichgültig, so die Immobilieninvestmentplattform iFunded zu den Ergebnissen der Studie.

45 Prozent erwarten, dass sie jederzeit zum Beispiel über eine App ihren Vermögensstatus einsehen können. 41 Prozent möchten hingegen lieber in regelmäßigen Abständen Informationen zugeschickt bekommen.

Wunsch nach mehr Mitbestimmung

Haben ältere Kunden früher ihre Geldanlage in der Regel komplett in die Hände eines Finanzberaters gelegt, legen jüngere Anleger wert darauf, bei der Anlagestrategie mitzureden. 71 Prozent teilten während der Umfrage mit, dabei einbezogen werden zu wollen. 66 Prozent sind besonders daran interessiert, die einzelnen Anlageprodukte auszuwählen.

Soziale Medien wichtiger denn je

46 Prozent der Befragten setzen voraus, dass ein Vermögensverwalter soziale Medien wie LinkedIn und Xing nutzt. 44 Prozent erwarten ihn auf Kanälen wie Facebook, Instagram oder Twitter. Keine Präsenz in sozialen Netzwerken akzeptieren nur 22 Prozent der Befragten.

Finanzberater adé

Laut der Studie hat der klassische Finanzberater vor allem bei der jüngeren Generation ausgedient. Junge Menschen möchten in die Findung der Anlagestrategie einbezogen werden und mitbestimmen. Auch die Investments möchten sie möglichst selbst aussuchen und jederzeit per Knopfdruck erfahren, wie die eigene Vermögensanlage sich entwickelt.

Foto: Shutterstock