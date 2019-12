Entgelttransparenzgesetz: Viele Bürokratie, wenig Nutzen

Die öffentliche Debatte über Umweltschutz wird vielfach durch die Diskussion über Verzicht dominiert. Entsprechend schalten viele Anleger ab, wenn es um das Thema Umwelt geht. Doch das hat seinen Preis. Denn am Ende stehen Anleger mit einem an ESG-Faktoren ausgerichteten Portfolio oft besser da, so Blackrock. Zeit, mit drei großen Mythen aufzuräumen.