Scalable kann Anlagegelder verdoppeln

Der digitale Vermögensverwalter Scalable Capital hat nach eigenen Angaben die Marke von zwei Milliarden Euro an Assets under Management durchbrochen. Dies bedeute eine Verdoppelung der Anlagegelder binnen 18 Monaten. Mittlerweile betreue Scalable mehr als 60.000 Portfolios.

Derzeit verwaltet das Unternehmen eigenen Angaben zufolge im Durchschnitt mehr als 30.000 Euro je Kunde. Mehr als ein Drittel des verwalteten Gesamtvermögens liege in Portfolios mit einem Volumen von mehr als 100.000 Euro. Jeder zweite Kunde habe zudem einen monatlichen Sparplan über durchschnittlich 400 Euro abgeschlossen. Darüber fließen Scalable Capital nach eigenen Angaben jährlich mehr als 100 Millionen Euro zu.

“Wir freuen uns, als erster digitaler Vermögensverwalter in Kontinentaleuropa die Zwei-Milliarden-Euro-Marke übertroffen zu haben. Damit setzen wir einen schönen Schlusspunkt unter ein erfolgreiches Geschäftsjahr”, sagt Erik Podzuweit, Mitgründer und Geschäftsführer von Scalable Capital. “Als wir vor rund vier Jahren gestartet sind, mussten wir unser Angebot von Grund auf erklären. Seither haben viele Menschen die Vorteile einer technologiebasierten und kostengünstigen Geldanlage für sich entdeckt. Für die erste Milliarde an Assets under Management haben wir rund zweieinhalb Jahre gebraucht, für die zweite nur noch anderthalb. Das zeigt, dass digitale, ETF-basierte Vermögensverwaltung den Bedarf der Anleger trifft.”

Kooperation mit ING

Zu den wichtigsten Partnern von Scalable Capital gehört die ING Deutschland. Die Kooperation mit der nach Kundenzahl drittgrößten Bank Deutschlands besteht seit September 2017. Bislang haben Kunden der ING Deutschland nach Angaben des Fintechs mehr als eine Milliarde Euro bei Scalable Capital angelegt. Auch die Partnerschaft mit Siemens Private Finance, in deren Rahmen Siemens-Mitarbeitern erstmals eine individuelle, technologiebasierte Vermögensverwaltung angeboten wird, habe zum Erfolg beigetragen. (kb)

Foto: Scalable