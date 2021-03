DIN-Norm 77230: Erfolgsgeschichte einer Volksbank

Am Defino-Praxistag 2021 haben 16 ausgezeichnete Experten und Praktiker unter der fachkundigen und launigen Moderation von Prof. Hans-Wilhelm Zeidler Impulse und praktische Tipps für die erfolgreiche Umsetzung der DIN 77230 gegeben. Erfahren Sie in unserer Reihe kurzer und informativer Filme, wie Finanzberater und -beraterinnen mit der „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ bei ihren Kunden Vertrauen stiften und ihre Arbeit besser, effizienter und erfolgreicher gestalten.

Boris Kortboyer ist Leiter Privatkunden der Volksbank Emmerich-Rees. Emmerich ist so etwas wie das unbeugsame gallische DIN-Dorf in der deutschen Bankenlandschaft. Boris Kortboyers zweiter Vorname ist Miraculix. Die Volksbank an der Grenze zu Holland hat mit der 77230 ihr Beratungs- und Anreizsystem vollständig umgekrempelt und ist damit nachhaltig sehr erfolgreich. Der Film dokumentiert eindrucksvoll, wie phantasievoll die Volksbank in den letzten Jahren in ihrem Städtchen für die DIN SPEC und dann für die Norm Werbung gemacht hat und macht.

Weitere Informationen zur Norm 77230 und andere Normungsvorhaben unter www.defino.de.