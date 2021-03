DVAG: Rekordjahr dank boomendem Fondsgeschäft

Kräftige Nachfrage nach Fonds hat der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) 2020 zum sechsten Rekordjahr in Folge verholfen. Die Umsätze erhöhten sich zum Vorjahr insgesamt um 5,9 Prozent auf gut 1,98 Milliarden Euro, wie der in Familienhand befindliche Finanzvertrieb am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Der Jahresüberschuss erhöhte sich um 4,0 Prozent auf 211,8 Millionen Euro.