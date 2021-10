Fonds Finanz legt CO₂-Ausstoß offen

„Nachhaltiges Handeln ist für uns eine Selbstverständlichkeit und daher seit Langem fest in unserer Unternehmensstrategie verankert. Mit der Erstellung unseres freiwilligen Nachhaltigkeitsberichts und der CO₂-Kompensierung der vergangenen drei Jahre bin ich überzeugt, dass wir ein wichtiges Signal in der Versicherungsbranche setzen und gleichzeitig einen Beitrag zur Veränderung von Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung nachhaltiger Entwicklung leisten können“, erklärte Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.

Zur Kompensierung der Emissionen aus den letzten drei Jahren unterstützt das Unternehmen ein Aufforstungsprojekt in Uruguay und zertifiziert sich damit als „klimaneutrales Unternehmen“. Der vollständige Bericht und weitere Informationen sind hier einsehbar: www.fondsfinanz.de/nachhaltigkeitsbericht