Plansecur startet neue Portale für Kunden und Berater

Die Finanzberatungsgruppe Plansecur hat ein neues Kundenportal als digitale Schnittstelle zwischen Beratern und Kunden eingeführt. Das Unternehmen bezeichnet es als „Finanz-Cockpit“, über das der Kunde in Abstimmung mit seinem Berater seine Finanzen steuert und überwacht, von der Altersvorsorge über Versicherungen bis hin zur Geldanlage.

„Über die digitale Schnittstelle können Kunden besonders einfach, schnell und zeitgemäß die Beratung von Plansecur in Anspruch nehmen. Das hilft Kunden und Beratern gleichermaßen, noch besser in Kontakt zu bleiben“, so Geschäftsführer Johannes Sczepan, der betont: „Bei uns kümmert sich stets ein Mensch um die Belange der Kunden, kein Algorithmus oder Robo-Advisor.“

Zeitgleich mit der Einführung des neuen Kundenportals werden die Plansecur-Berater mit einem Beraterportal ausgerüstet. Beide Portale starten nach Angaben des Unternehmens zunächst als Version 1.0 und sollen im Laufe der Zeit mit weiteren Funktionsmodulen ausgebaut werden.