PMA wird exklusiver Vertriebspartner von DenPhaMed

Unter dem Motto „Eine Plattform für drei Zielgruppen: Dentisten, Pharmazeuten, Mediziner“ ging die Internet-Domain DenPhaMed im Jahr 2019 online. Auf rund 500 Seiten trugen die 36 Gründer alles zusammen, was sie in Jahrzenten ihrer Berufserfahrung über und für diese Zielgruppe gelernt hatten. Gleichzeitig boten die Macher auch Beratungs-Dienstleistungen für die Heilberufler in ganz Deutschland an. Nun wurde PMA als exklusiver Vertriebspartner an Bord geholt.

„Die Expertise sowie die umfassenden Informationen auf dem Portal sind für uns eine hervorragende Erweiterung unseres Portfolios. Denn bereits im Jahr 1983 haben wir mit der Spezialisierung auf die Bedürfnisse von Ärzten und Heilberuflern begonnen. Seitdem sind wir kontinuierlich an und mit dem Thema gewachsen“, sagte PMA-Geschäftsführer Dr. Bernward Maasjost über die neue Partnerschaft.

„Wir können der PMA nicht nur Wissenstransfer und eine umfängliche Angebotserweiterung bieten, sondern auch ein Schadenmanagement für Heilberufler, besonders geeignete Policen und nicht zuletzt Zugriff auf zertifizierte Gewerke. Gleichzeitig werden wir durch die PMA eine verstärkte Marktdurchdringung erzielen“, ergänzte DenPhaMed-Geschäftsführer Michael Jeinsen.