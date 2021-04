Service Value zeichnet „Makler-Champions 2021“ aus

Die Analyse- und Beratungsgesellschaft Service Value hat zum elften Mal in Folge die „Makler-Champions“ gekürt. Die Auszeichnungen wurden in sieben Kategorien vergeben, hinzu kamen fünf Sonderpreise.

Den aus Maklersicht besten Service bieten demnach die Bayerische in den Sparten Kranken und Leben, NV-Versicherungen und KS/Auxilia – beide wie schon im Vorjahr – in Schaden bzw. Rechtsschutz sowie Helvetia in Gewerbesach.

Bei den Maklerdienstleistern löste DEMV Vema an der Spitzenposition ab, bei den Maklerverwaltungsprogrammen behauptete sich „Professional works“ von DEMV.

Sonderpreise wurden vergeben für den „Allsparten“-Gewinner (die Bayerische) und die „Persönlichkeit des Jahres“ (Stefan Knoll, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Familienversicherung) sowie in den Kategorien Digitalisierung, Produktqualität und Leistungsabwicklung/Schadenregulierung. In letzteren drei Kategorien überzeugten nach Angaben von Service Value vor allem die Bayerische, Dela Lebensversicherungen, NV-Versicherungen und Haftpflichtkasse: Sie alle wurden in allen drei Kategorien mit Sonderpreisen ausgezeichnet.

Den „Makler-Champions 2021“ liegen nach Angaben von Service Value insgesamt 1.746 Urteile aus Maklersicht zugrunde. Der Servicewert „P“ („P“ wie Partner) bündelt den Reifegrad der drei Aspekte „Integration“, „Befähigung“ und „Zusatznutzen“ auf einer Skala von 0 bis 100 und bildet die Grundlage für die Rankings.

Tabellen: Service Value