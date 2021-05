Top Ten Investment: Gründer Dieter Schumann verstorben

Dieter Schumann, Mitgründer und „Vater“ der Top Ten Investment-Vermittlungs AG (Top Ten Gruppe), ist am 18. Mai im Alter von 72 Jahren an den Folgen eines Hirnschlags plötzlich und unerwartet verstorben.

Ursprünglich 1997 als Fonds-Vermittler-Pool mit der Absicht gegründet, Interessen unabhängig zu bündeln, hat sich die Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Nürnberg in den vergangenen fast 25 Jahren zu einem der größten unabhängigen Finanzunternehmen für freie Vermittler mit einem Gruppenumsatz von über 30 Millionen Euro jährlich entwickelt.

„Geschicke der Gruppe maßgeblich bestimmt und gefördert“

„Dieter Schumann hat die Geschicke der Gruppe als Vorstand in der Top Ten Holding AG maßgeblich bestimmt und gefördert. Besonders seine immer positive Einstellung zur Anlage in Investmentfonds oder Vermögensverwaltungslösungen gerade mit Aktien für die Altersvorsorge, seinem unerschütterlichen Glauben an die unabhängige Beratung und sein großes Fachwissen waren in all den Jahren bei den operativ in der Top Ten Gruppe verantwortlichen Geschäftsführern und Vorständen gefragt. Wir verlieren mit Dieter Schumann einen treuen Weggefährten und Freund, bedeutenden Partner und Mentor, der die Finanzdienstleistungsindustrie in Deutschland und darüber hinaus lange und nachhaltig geprägt hat“, sagt Martin Wanders, Vorstandsvorsitzender der Top Ten Gruppe.

Getreu seinem Wahlspruch „In der Ruhe liegt die Kraft“ habe Dieter Schumann laut Martin Wanders zufolge nicht nur in unzähligen Mandantengespräche, sondern auch mit Produktpartnern und den Vertriebspartnern immer wieder positiv gewirkt. „Dieter Schumann war gerade auch für jüngere Kolleginnen und Kollegen in der Branche ein Mentor.“

Netzwerk für unabhängige Finanzdienstleister

Die Top Ten Gruppe ist ein Netzwerk für den unabhängigen Finanzdienstleister in Deutschland sowie Österreich auch mit Gesellschaften in der Schweiz und Luxemburg. Das Unternehmen bietet Finanzdienstleistern Finanzpartnerschaften nach § 34f GewO oder als Haftungsdach, um alle gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen, und unter anderem die Möglichkeit, Vermögensverwaltungsmandate in Form von individuellen Einzellösungen, Strategiedepots und vermögensverwaltende Fonds abzuwickeln. Ebenso hat die Top Ten Gruppe umfassende IT- und Digitalisierungslösungen für Finanzdienstleister entwickelt und unterstützt bei der Produktentwicklung und Umsetzung, unter anderem von Investmentfonds. Zur Gruppe gehören die Gesellschaften Top Ten Investment Vermittlungs AG, DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH, Top Ten Investment Consulting GmbH, MK Luxinvest S.A. sowie mit Partnern die Eurel AG, opal Hard- und Software Consulting GmbH und Sobaco Betax AG, die in Deutschland, Luxembourg, Österreich und der Schweiz angesiedelt sind.

„Wir werden seine Strategie weiterführen“

Die operative Verantwortung hatte Dieter Schumann bereits seit Längerem in die Hände von Martin Wanders und seinen Vorstands- und Geschäftsführungskollegen in der Unternehmensgruppe gelegt. Daher laufen die operativen Geschäfte wie gewohnt weiter, für die angeschlossenen Vermittler und Produktpartner ändert sich nichts. „Dieter Schumann hat sein Feld sehr gut bestellt hinterlassen, wie man sagt. Wir werden seine Strategie weiterführen und in seinem Sinne die Geschäfte zukunftsorientiert entwickeln. Finanzdienstleister benötigen in einem immer stärker regulierten Umfeld starke Partner, sodass wir uns weiter mit unseren Spezialdienstleistungen bei diesen Profis positionieren werden“, betont Martin Wanders.

Ausbau der Dieter Schumann GmbH

Neben der Top Ten Gruppe hat Dieter Schumann auch die Dieter Schumann GmbH mit Sitz in Postbauer-Heng seit der Gründung durch ihn vor 50 Jahren zu einem der größten Versicherungs- und Finanzmakler in Süddeutschland ausgebaut und gemeinsam mit seiner Frau Brigitte geführt. Das Unternehmen betreut über 10.000 private und gewerbliche Kundinnen und Kunden bei allen Fragen rund um Kapitalanlagen, Finanzierungen und Versicherungen. Auch bei der ds Dieter Schumann GmbH hatte Dieter Schumann frühzeitig die Verantwortung übertragen und neben seiner Frau die Kinder Sarah Schumann (Diplom-Betriebswirtin) und Simone Schumann (Versicherungskauffrau) in das Team eingebunden.

Durch diese von ihm längst etablierten sowie vorausschauenden Nachfolgeregelungen ist die Kontinuität bei allen von ihm verantworteten Gesellschaften sichergestellt und gewahrt. Martin Wanders: „Mit Dieter Schumann ist eine starke Persönlichkeit von der Bühne des Lebens abgetreten. Sein Tod reißt eine große Lücke, durch sein Leben hat er tiefe Spuren hinterlassen.“