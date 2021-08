Willis Towers Watson Versicherungsmakler: Monika Behrens wird Geschäftsführerin

Behrens war bei Willis Towers Watson seit Mai 2020 Client Relationship Director, nachdem sie zuvor seit April 2017 den Geschäftsbereich „Global Services und Solutions“ verantwortet hatte.

Als neue Geschäftsführerin der Willis Towers Watson Versicherungsmakler GmbH wird Behrens die Kundenbetreuer führen sowie Zukunftsthemen wie die Digitalisierungsstrategie für Kunden im Geschäftsbereich Corporate Risk & Broking vorantreiben. Die Diplom-Betriebswirtin folgt auf Frank Hering, der sich einer neuen Aufgabe außerhalb von Willis Towers Watson widmen wird.



Vita Monika Behrens

Monika Behrens blickt auf über 25 Jahre Erfahrung im Versicherungsmaklerwesen zurück. Nach Stationen bei unterschiedlichen namhaften Versicherungsmaklern – unter anderem in Köln, Frankfurt, London und Los Angeles – trat sie 2012 bei Willis Towers Watson (damals: Willis GmbH) ein und verantwortete seitdem mehrere leitende Positionen im Client Relationship Management.

Die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit liegen unter anderem in der spartenübergreifenden Großkundenbetreuung, der Erstellung und Umsetzung internationaler Risikofinanzierungsmodelle sowie den Themen Risk & Analytics und Global Benefits Management. Die Diplom-Betriebswirtin studierte Versicherungswesen an der Fachhochschule für Versicherungswesen in Köln.