Der Blick in die Sterne: Wie Makler und Versicherer im Jahr des Tigers punkten können

Corona, Niedrigzins, Digitalisierung und Regulierung: Die Herausforderungen im Vertrieb haben sich wenig verändert in den vergangenen Jahren. Auf der Suche nach neuen Impulsen hilft vielleicht der Blick in die Sterne. Nach dem chinesischen Kalender beginnt in diesen Tagen das Jahr des Tigers; ein Symbol, das vor allem für eines steht: Aufbruchsstimmung. Makler können davon nur profitieren. Ein Kommentar von Dr. Mario Herz, Geschäftsführer von Mobilversichert