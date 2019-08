Der Digital Day kehrt zurück – mit dabei ist Jörg Laubrinus

Der Digital Day feiert nach seinem Start im März seine Rückkehr. Am 03. Dezember 2019 findet die zweite Ausgabe des Events von Cash. in Frankfurt / Main statt. Mit dabei ist Jörg Laubrinus. Worüber der bekannte Verkaufstrainer spricht.

Digitalisierung betrifft alle. So auch Jörg Laubrinus, der sich 2018 intensiv mit der Frage befasst hat, wie er sich dieser Aufgabe stellt. In seinem Vortrag beim Digital Day No. II in Frankfurt / Main berichtet er dem Publikum über seine Erkenntnisse und Lösungen. Einfach mal machen gab es für den bekannten Speaker jedoch nicht, so viel darf gesagt sein.

Spannendes Programm, abwechslungsreiche Location: Der Digital Day macht in Frankfurt Halt

Neben Jörg Laubrinus lockt der Digital Day auch an anderer Stelle mit einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Programm. Dazu lädt Cash. alle Interessierten in die Frankfurt School of Finance and Management ein. Der gemeinsame Start gelingt um 11 Uhr morgens.

Während über den Tag verteilt Perspektiven und Austausch, das Sammeln von “gut beraten Punkten” den Schwerpunkt bilden, steht das Netzwerken am Abend im Mittelpunkt. Beim gemeinsamen After Work Club fällt der Austausch bei kalten Getränken und heißer Musik gleich einfacher.

Frühbucher werden belohnt

Wer sich bereits jetzt für den Kauf eines Tickets zum Digital Day No. II entscheidet, der erhält dieses für derzeit noch 69 Euro. Dies entspricht einer Ersparnis von 30 Euro zum regulären Verkaufspreis.

