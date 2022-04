Goldverkäufe deutscher Investoren auf Rekordhoch

Die Verkäufe der Investoren wurden jedoch durch einen Nachfrageschub aufgewogen, da die sich verschlechternde Inflation und Russlands Einmarsch in der Ukraine den Goldpreis auf ein neues Allzeithoch in Euro steigen ließen.

Die Anzahl der deutschen Investoren, die auf BullionVault im März Gold kauften, ist um 44 Prozent gestiegen. Das entspricht dem schnellsten Anstieg seit März 2020, dem Beginn der Pandemie. Die Zahl der Verkäufer hingegen stieg mit 29,1 Prozent weniger schnell, erreichte jedoch den höchsten Stand seit der Eröffnung von BullionVault im Jahr 2005.

Der deutsche Gold-Investor-Index Deutschland erreichte mit 58,2 Punkten ein Neunmonatshoch und verzeichnete damit den stärksten Anstieg seit November 2020. Gegenüber dem 32-Monats-Tief vom Februar stieg er um 2,4 Punkte.

Der Gold-Investor-Index – ein einzigartiges Maß für das private Investitionsverhalten in physische Goldbarren – würde sich auf einen Wert von 50,0 belaufen, wenn die Anzahl der Verkäufer im Laufe des Monats genau der Anzahl der Käufer entspräche. Der welweite Gold- Investor-Index erreichte seinen Höchststand mit 65,9, als die Covid-Krise im März 2020 begann, und stellte im August 2011 mit 71,7 einen neuen Rekord auf.

„Gold hat in Krisenzeiten wieder an Bedeutung gewonnen und steigt, während die Aktienmärkte vor dem Hintergrund von Inflation und der Katastrophe in der Ukraine fallen. Doch während Krieg und Lebenshaltungskosten das Interesse an Gold neu entfachen, bleibt die Investitionsnachfrage sowohl in Deutschland als auch bei den westlichen Haushalten im Allgemeinen hinter den Spitzenwerten der Corona-Krise und der globalen Finanzkrise zurück.

Auf den sprunghaften Anstieg des Goldpreises im letzten Monat folgte eine rasche Korrektur, als der anfängliche Schock der Finanzmärkte über den Einmarsch Russlands abklang. Der Rückgang des Goldpreises hat sowohl bei bestehenden als auch bei neuen Anlegern, die ihre Portfolios mit defensiven Anlagen diversifizieren wollen, eine neue Nachfrage ausgelöst.

Angesichts der Inflation und der Ukraine-Krise, die die Schlagzeilen beherrschen, ist das Interesse an Gold so stark gestiegen wie noch nie seit Beginn der Pandemie, aber es gibt keine Panik oder einen Ansturm auf Edelmetalle. Gewinnmitnahmen und Umschichtungen unter den bestehenden Anlegern sind in vollem Gange, so dass der Markt insgesamt ziemlich ausgeglichen ist“, kommentiert Adrian Ash, Director of Research bei BullionVault.

Über den BullionVault Gold- und Silberindex

Der Gold- und Silber-Investoren-Index von BullionVault bietet einen einzigartigen Einblick in die Stimmung von Privatanlegern gegenüber physischem Edelmetall. Mit Hilfe von proprietären Daten der Handelsplattform BullionVault zeigt die Serie für jedes Metall den Saldo der Nettokäufer gegenüber den Nettoverkäufern eines Monats. Ein Indexwert von 50.0 würde bedeuten das in dem Monat die Anzahl von Käufern und Verkäufern identisch war. Der Index gibt somit Aufschluss über bekundete Präferenzen und nicht auf Umfragen basierende ‚Absichten‘.