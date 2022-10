DKM 2022: Die besten Bilder des zweiten Tages

Die DKM geht am Donnerstag in die zweite Runde. Die Aussteller locken die Besucher mit Kaffeeschaum mit dem eigenen Bild, Promis und verschiedenen Aktionen.

Mit 276 Aussteller, 8.800 Fachbesucher und 3.500 Personen an den Ausstellerständen erreicht die DKM fast wieder ein ähnliches Niveau von Besuchern wie vor Corona. Am zweiten Tag sind die Hallen zwar etwas leerer als am ersten Messetag, aber die Aussteller haben sich einiges einfallen lassen, um Besucher an ihre Stände zu locken.

Hört man sich bei Besuchern und Ausstellern um, steht ganz klar das Networking im Vordergrund und es ist deutlich spürbar, wie wichtig es für Entscheidet der Finanz- und Versicherungsbranche ist, in diesem Jahr wieder auf der Leitmesse Flagge zu zeigen.

