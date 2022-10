Konsolidierungsplattform: JDC, Bain Capital und Canada Life gründen die Summitas Gruppe

Bain Capital Insurance, Canada Life Irish Holding Company Limited und die JDC Group haben die Summitas Gruppe ("Summitas") gestartet. Summitas wird etablierte Versicherungsmakler in Deutschland und Österreich aufkaufen.

Mit Wirkung zum 1. Dezember 2022 wird Michael Schliephake zum Chief Executive Officer von Summitas ernannt. Er kommt von der Allianz Deutschland, wo er den Maklervertrieb in der Schaden- und Unfallversicherung leitete. Marcus Nagel, bis Anfang 2018 CEO der Zurich Deutschland und jetzt Senior Advisor bei Bain Capital Insurance, wird zum Vorsitzenden des Beirats von Summitas ernannt.

Summitas, mit Sitz in München, wird etablierte Versicherungsmakler in Deutschland und Österreich erwerben und deren langfristiges Wachstum unterstützen: durch den Zugang zu signifikantem Kapital und weiteren Ressourcen, tiefgreifendem Branchen-Know-how sowie zu der gut aufgestellten, technologiegestützten Maklerplattform der JDC Group.

Durch ihr Partnerschaftsmodell will Summitas den übernommenen Maklern die Möglichkeit bieten, in ihrem Kerngeschäft tätig zu bleiben oder eine Nachfolgelösung für ihr Unternehmen anzustreben. Die Makler können damit langfristig Stabilität für Kunden, Mitarbeiter, Standorte und Marken gewährleisten und gleichzeitig ihr Familienerbe und ihre Werte bewahren.

„Die Kombination aus seinem weitreichenden Maklernetzwerk, seinen fundierten Branchenkenntnissen und seiner langjährigen Managementerfahrung bei einem führenden Versicherungskonzern machen Michael Schliephake zur idealen Besetzung für diese Position“, sagt Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender der JDC Group und Beiratsmitglied von Summitas.

Der designierte CEO von Summitas, Michael Schliephake will mit Summitas ein starkes Team aus erfahrenen Investment- und Branchenexperten aufbauen. „Wir sind auf der Suche nach gut etablierten Unternehmen vor allem in den Segmenten Gewerbe- und Spezialversicherungen, mit starken Teams und nachhaltigen Erträgen. Gemeinsam mit Summitas können diese Unternehmen ihr Geschäft so effizient und effektiv wie möglich verwalten und ausbauen und dabei auf die etablierte digitale Plattform von JDC zurückgreifen“, sagt Schliephake.