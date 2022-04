Auxilia und CGPA bieten Spezial-Straf-Rechtsschutz für Versicherungsmakler

Trotz der Corona-Pandemie erreicht die Steigerung der Renten in diesem Sommer einen Rekord. "Es sind die größten Rentenerhöhungen seit ungefähr 30 Jahren", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Im Bundeskabinett werden an diesem Mittwoch die …