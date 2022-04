Vergleichs- und Lead Generation Plattform Trustlocal jetzt für Finanzberater verfügbar

Ursprünglich aus den Niederlanden stammend, agiert die Plattform dort unter dem Namen Trustoo.nl seit nunmehr knapp drei Jahren und ist zum lokalen Marktführer aufgestiegen. Regionale Unternehmen aus über 40 verschiedenen Branchen können sich inzwischen auf der digitalen Plattform präsentieren, Bewertungen sammeln und Anfragen erhalten. Und aufgrund dieses Erfolges will die Firma ihren Siegeszug nun auch in Deutschland, zunächst nur in Nordrhein-Westfalen, mit den ersten Branchen, Finanzberater, Baufinanzierungsberater und Steuerberater, fortsetzen.

Lars Freriks: „Die Tatsache, dass das Internet immer wichtiger wird, ist eine Entwicklung, die man schon seit Jahren beobachten kann. Diese Krise hat dies noch beschleunigt. Große Organisationen verfügen über das nötige Know-how und die finanziellen Mittel, um mit einer solchen Situation umgehen zu können, aber vor allem lokale Unternehmer haben Schwierigkeiten, dies zu tun. Trustlocal ist dazu da, Kleinunternehmern eine Plattform zu bieten.“

Transparente Plattform

„Aufgrund der einzigartigen Arbeitsweise von Trustlocal, bei der Transparenz eine zentrale Rolle spielt, gehen wir davon aus, dass dies auch in Deutschland sehr gut funktionieren wird.“

Pieter Westerhuis, Produktleiter von Trustlocal, erklärt, wie es funktioniert: „Dank des Internets gibt es eine riesige Menge an Informationen über Finanzberater. Das Problem ist jedoch, dass diese oft sehr fragmentiert sind. Wir haben all diese öffentlichen Informationen von verschiedenen Quellen zusammengefasst und daraus eine Top-10-Liste pro Region erstellt. Die Platzierung innerhalb der Listen basiert auf dem Trustlocal-Score, einer objektiven Wertung jedes Unternehmens basierend auf bereits existierenden Online-Bewertungen, Berufserfahrung, etwaigen Zertifikaten etc.. Der Verbraucher kann die Unternehmensprofile vergleichen und dann direkten Kontakt mit jenem aufnehmen, für welches er sich entschieden hat.

Premium Profil

„Trustlocal ist eine offene Plattform“, erklärt Freriks, „jedes Unternehmen, das die Qualitätsanforderungen erfüllt, erhält ein kostenloses Firmenprofil, und diejenigen, die das Beste aus ihrem Profil herausholen wollen, können sich für ein Premium-Profil entscheiden. Partner, die dies tun, erhalten unsere Unterstützung ihr Profil weiter zu optimieren und können außerdem mehr Anfragen erhalten. Darüber hinaus sind auf dem Profil zusätzliche Elemente wie eine Telefonnummer sichtbar, und es gibt ein Bewertungstool, um den Online-Ruf weiter zu verbessern“.

Ein Partner zahlt nur einen festen Betrag pro Kundenanfrage ohne jegliche Laufzeitkosten. Partner haben die volle Kontrolle über die Anzahl der Anfragen, die sie erhalten möchten. Sie können auch selbst entscheiden, welche Art von Anfragen sie erhalten möchten und aus welcher Region.

Rund 2300 Finanzberater, 200 Baufinanzierungsberater und 3200 Steuerberater sind bereits auf der Plattform vertreten. Unter https://trustlocal.de/deutschland/finanzberater/ können Finanzberater sehen, ob und wo sie in den Top 10 stehen. Unternehmen, die nicht in der Liste aufgeführt sind, können sich kostenlos registrieren.

Weiter Informationen finden Sie auf der Website: trustlocal.de