Wefox erweitert Verwaltungsrat

Das Berliner Insurtech Wefox hat S.D. Prinz Maximilian von und zu Liechtenstein in seinen Verwaltungsrat berufen. Als Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender der LGT Group hat er zuvor in Wefox investiert. Nun soll er an der Seite von CEO Julian Teicke sowie dem kürzlich ernannten Verwaltungsratspräsidenten Young Sohn (ehemals Präsident von Samsung Electronics) direkt am Unternehmen mitwirken.